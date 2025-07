Mãe e 13 filhotes de pitbulls são resgatados abandonados em SC

Uma cachorra da raça pitbull e seus 13 filhotes foram encontrados abandonados em uma área de mata em Balneário Camboriú. A descoberta ocorreu em uma operação realizada pela Guarda Municipal, em parceria com a Diretoria de Combate aos Maus-Tratos Contra Animais. Os animais foram resgatados e levados para a ONG Viva Bicho, onde estão recebendo cuidados e tratamento.

Os agentes de resgate acreditam que a cachorra possuía um dono que a abandonou em um local improvisado, localizado às margens da Avenida Rodesindo Pavan, na divisa entre os bairros Barra e Laranjeiras. Fotografias tiradas durante o resgate mostram a mãe e os filhotes, que estavam em estado debilitado, dormindo sobre um colchão encharcado.

Quando a equipe de resgate chegou, os cães estavam tremendo de frio. Atualmente, eles estão sendo tratados por problemas de pele. Somente após a recuperação e o desmame dos filhotes, os animais estarão disponíveis para adoção. A ONG informou que, ao adotarem os novos tutores, terão a responsabilidade de castrar os cães.

O abandono de animais é uma prática que configura maus-tratos e é punível por lei no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998. As penas podem variar de três meses a um ano de detenção, além de multas. As pessoas que presenciam ou têm conhecimento de casos de abandono podem fazer denúncias em delegacias da Polícia Civil ou pela internet.