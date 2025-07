Balneário Camboriú anuncia novas ações da prefeitura

A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou uma programação variada para comemorar os 61 anos de emancipação do município, com atividades marcadas para todo o mês de julho. A data oficial da celebração é 20 de julho, mas os eventos começam já no dia 1º.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a reurbanização da Praia Central, que contempla o trecho entre a Rua 3920 e o molhe da Barra Sul, dará início às festividades. Este ato ocorrerá às 15h, no Atracadouro Barra Sul, e será transmitido ao vivo pelo Instagram da prefeitura.

No dia 3, será inaugurado o primeiro BC Music Festival, que levará performances musicais a diferentes pontos turísticos da cidade, garantindo diversidade de gêneros musicais. A programação do festival se estenderá até o final do mês.

De 4 a 6 de julho, o Bairro da Barra será palco da 36ª Festa dos Pescadores, uma celebração tradicional que promove a cultura local. O evento inclui o famoso “Arrasto de Camarão”, um desfile de embarcações de pesca que ocorrerá no dia 5.

No dia 6, a cidade contará com um importante avanço na mobilidade urbana, com a inauguração do segundo trecho da Avenida Martin Luther. Essa área foi projetada para facilitar o tráfego, especialmente durante horários de pico.

No dia 12, a Avenida Atlântica receberá a 15ª Cãominhada, um evento que combina um passeio com os pets e uma campanha de conscientização sobre os direitos dos animais. No mesmo dia, haverá a entrega da nova sede do Núcleo de Educação Infantil Pioneiros, que terá capacidade para atender 165 alunos de 1 a 5 anos e poderá aumentar esse número com novas vagas.

A Festa dos Amigos acontecerá no dia 19, celebrando o aniversário do município com a participação de grupos de amigos e entidades beneficentes. O valor arrecadado com as inscrições será destinado ao Fundo Municipal de Amparo aos Animais, que apoia organizações de proteção animal.

No dia do aniversário da cidade, 20 de julho, está programado o tradicional corte de um bolo de 61 metros, que será servido à comunidade em dois locais, às 9h na Rua 3100 e às 11h na Praça do Pescador. Também nesse dia, uma cerimônia de casamento coletivo irá oficializar a união de 61 casais, seguida de um show da banda Jota Quest, marcado para às 17h na Praia Central. A banda local Vintage Cult abrirá o evento, comemorando seus 20 anos de trajetória no rock.

Outros eventos estão previstos ao longo do mês, com algumas iniciativas sendo organizadas pela iniciativa privada e pelo terceiro setor, sempre com o apoio da Prefeitura. A programação completa, incluindo datas e horários, pode ser acompanhada no site oficial do evento.

O público pode estar atento a possíveis alterações na programação.