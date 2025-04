Prazo para resgate do dinheiro esquecido está acabando? Veja como sacar enquanto há tempo!

O resgate do dinheiro esquecido ainda não foi realizado por boa parte da população, acumulando bilhões disponíveis para saque.

Apesar das diversas campanhas de conscientização e da facilidade de acesso ao sistema do Banco Central, milhões de brasileiros ainda não consultaram ou resgataram o chamado dinheiro esquecido. Infelizmente, o prazo está correndo.

De acordo com dados oficiais, mais de R$ 6,7 bilhões seguem disponíveis para saque, valores que pertencem a pessoas físicas e jurídicas que, muitas vezes, nem se lembram mais da existência desses recursos, o que acaba travando os valores.

Esse montante pode ter origem em saldos inativos de contas bancárias, tarifas devolvidas, consórcios finalizados ou seguros não reclamados, o que reforça a importância de realizar consultas regulares. O processo é simples, rápido e pode significar um reforço financeiro em tempos de aperto no orçamento.

Quem ainda não sacou o dinheiro esquecido não pode mais perder tempo. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Valores disponíveis para saque do dinheiro esquecido

O dinheiro esquecido representa valores que ficaram parados em contas encerradas, tarifas bancárias ressarcidas, cotas de consórcios não resgatadas ou outros créditos que não foram resgatados pelos titulares e acabaram acumulando com o tempo.

O Banco Central criou o Sistema de Valores a Receber para organizar essas devoluções e dar mais transparência ao processo, facilitando a vida de quem tem direito. Desde sua criação, o sistema já liberou bilhões, mas o volume ainda disponível revela o quanto muitos brasileiros sequer sabem disso.

Esse recurso pode ser consultado tanto por pessoas físicas quanto jurídicas e está disponível mesmo que a conta tenha sido encerrada há anos. Com isso, o SVR tornou-se um canal indispensável para quem deseja descobrir se possui algum valor esquecido.

Quanto ainda resta disponível?

Mais de R$ 6,7 bilhões seguem liberados para saque no sistema de dinheiro esquecido.

Acima de R$1.000,01: quase 997 mil pessoas podem retirar valores dessa faixa.

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: mais de 5,5 milhões de brasileiros possuem saldos disponíveis.

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: cerca de 14,3 milhões de beneficiários aguardam para retirar suas quantias.

Até R$ 10,00: aproximadamente 37 milhões de pessoas ainda não fizeram o saque.

Saiba mais: Você pode estar sofrendo descontos indevidos e não sabe: veja como descobrir e bloquear

Como consultar e sacar o dinheiro esquecido?

O primeiro passo para saber se há valores esquecidos é acessar o site do Banco Central, buscar pela opção “Valores a Receber” e realizar a consulta informando CPF ou CNPJ e data de nascimento, tendo a resposta imediata na tela.

Caso existam valores, o sistema direciona o usuário para o ambiente seguro do Gov.br, onde será necessário efetuar o login para dar andamento ao saque. O processo é todo digital, dispensando deslocamentos, filas e burocracia, além de oferecer total segurança para o titular.

Após acessar o sistema, basta aceitar os termos de uso e escolher qual valor deseja resgatar. Em seguida, o usuário confirma a transferência via PIX e o valor é creditado diretamente na conta vinculada ao CPF ou CNPJ informado. A simplicidade do processo evita intermediários e reduz o risco de golpes.

Transformando conta Gov.br em ouro ou prata

A conta Gov.br precisa estar no nível ouro ou prata para realizar o saque do dinheiro esquecido.

Nível prata exige validação facial pelo aplicativo Gov.br, conferindo maior segurança.

Nível ouro é obtido ao vincular dados biométricos de bancos credenciados como Caixa, Banco do Brasil e Bradesco.

O nível prata já permite saques via sistema de valores a receber sem restrições.

A conta ouro garante o mais alto nível de confiabilidade e acesso sem limites aos serviços digitais do governo.

Caso sua conta esteja no nível bronze, basta seguir o passo a passo no aplicativo Gov.br para subir o nível.

Fique atento: Até quanto pode tirar de saque-aniversário? Tem um limite? Confira!

Como consultar dinheiro esquecido de falecidos?

O dinheiro esquecido não se limita apenas aos titulares vivos, já que herdeiros também podem consultar e resgatar valores de contas inativas de pessoas falecidas. O processo começa da mesma forma, com a entrada no site do Banco Central, seguido da opção “Consulte valores a receber”.

Após informar o CPF e a data de nascimento do falecido, o sistema exibirá se há valores disponíveis, exigindo login no Gov.br de um herdeiro para continuar. Essa consulta fornece uma faixa de valor, e não o valor exato, além do nome da instituição financeira responsável pelo montante.

Caso haja interesse em resgatar, o herdeiro deverá entrar em contato diretamente com o banco ou consórcio, apresentar os documentos exigidos e comprovar o vínculo familiar. Assim, o processo ocorre com segurança, respeitando as regras legais sobre heranças e sucessão.

Como sacar o dinheiro esquecido dos falecidos?

O herdeiro deve acessar o site do Banco Central e clicar em “Valores de pessoas falecidas”.

Após concordar com os termos, basta informar CPF e data de nascimento da pessoa falecida.

O sistema mostrará a faixa de valor e o nome da instituição que detém os recursos.

O herdeiro deve entrar em contato com o banco indicado para formalizar o pedido.

Documentos que comprovem o vínculo familiar e a condição de herdeiro precisam ser apresentados.

Após conferência dos dados, o valor é liberado pela instituição para quem tem direito.

Veja outros: Moedas antigas que valem dinheiro existem e essa pode te render R$ 15 MIL: confira!