Mini híbrido da Toyota se destaca nas cidades da Europa

O Toyota Aygo X Hybrid 2025 promete ser uma importante opção no mercado de carros compactos na Europa, destacando-se como o modelo mais acessível da fabricante no continente, fora dos kei cars do Japão. Com o lançamento, o Aygo X será o primeiro carro do segmento A a ter tecnologia híbrida plena, oferecendo uma alternativa inovadora em um cenário onde modelos como VW up!, Skoda Citigo e SEAT Mii foram retirados do mercado.

Características do Toyota Aygo X 2025

A grande novidade do Aygo X Hybrid 2025 é seu motor híbrido, que substitui o antigo motor 1.0 litro aspirado de 71 cv por um novo motor 1.5 litro M15A-FXE com 116 cv. Essa mudança resulta em uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos, melhorando significativamente em relação ao modelo anterior, que levava 14,9 segundos. O novo modelo adota uma transmissão e-CVT automática, proporcionando uma direção mais suave e eficiente.

No que diz respeito à eficiência energética, o Aygo X apresenta emissões de CO₂ de apenas 86 g/km e um consumo estimado de 26,3 km/l, tornando-se uma opção adequada para as exigentes normas de emissão em regiões urbanas. A configuração das baterias, localizadas sob os bancos traseiros, mantém o espaço interno inalterado, incluindo um porta-malas de 231 litros.

Design e Estilo

O design do Aygo X foi totalmente renovado, com uma frente que inclui um novo capô, faróis em forma de L, e um para-choque mais robusto, reforçando sua identidade como um crossover urbano. A versão GR Sport, que conta com inspirações da equipe de competição Gazoo Racing, vem equipada com suspensão aprimorada, rodas de 18 polegadas, e detalhes estéticos únicos, como pintura Mustard e capô preto brilhante, proporcionando uma experiência de condução mais precisa.

Tecnologia e Conforto

O Aygo X Hybrid 2025 não economiza em recursos tecnológicos e de conforto, mesmo sendo um veículo compacto. Entre os principais equipamentos, o modelo oferece um painel digital de 7 polegadas, uma tela de infotainment de até 10,5 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de um carregador sem fio e duas portas USB-C. O novo sistema inclui um freio de estacionamento eletrônico e tecnologias de segurança, como o Toyota Safety Sense, que oferece recursos como frenagem automática e assistência de permanência em faixa.

Além disso, o interior foi projetado para ser silencioso e confortável, com melhorias na acústica e no isolamento do carro. O espaço para bagagem e a praticidade do console central foram mantidos, mesmo com a adição da nova tecnologia híbrida.

Lançamento e Perspectivas no Mercado

O Toyota Aygo X Hybrid 2025 será lançado no final de 2025, com vendas iniciando em países como Reino Unido, França e Alemanha. O modelo é fabricado na República Tcheca, em uma planta que utiliza energia renovável, reduzindo a pegada de carbono ao longo de seu ciclo de vida em 18%. O preço deverá ser inicialmente em torno de £19.000 (aproximadamente €22.000), um aumento em relação ao modelo atual, mas a fabricante espera que opções de leasing ajudem a manter a competitividade do carro.

Com o Aygo X, a Toyota se destaca em um mercado onde a demanda por soluções sustentáveis está crescendo, apresentando um veículo que combina eficiência, estilo e segurança. A introdução de versões personalizadas e cores inovadoras busca atrair um público jovem e urbano, consolidando a presença da marca no segmento de carros compactos.