Carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, as vendas de automóveis deram um leve sinal verde, com um total de 878.604 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 3,52% comparado ao mesmo período em 2024, que teve 848.736 carros registrados. Mas uma coisa continua: o VW Polo, mesmo com um pequeno recuo de 1,1%, permanece na liderança do segmento.

A Volkswagen comemorou com a sua dobradinha estonteante. O T-Cross teve um desempenho surpreendente, vendendo 44.529 unidades, um aumento de 41% em relação ao ano passado. Perto dele, o Fiat Argo também brilhou, com 44.466 vendas, enquanto o Hyundai HB20, que estava em terceiro em 2024, caiu para a quarta posição, com vendas quase 14% menores.

Agora, se você é fã de conversas sobre carros, não pode deixar de observar o que está acontecendo com o Chevrolet Onix. Ele teve uma queda alarmante de mais de 20%, o que o fez despencar para a quinta posição. Enquanto isso, a Honda se deu bem: o HR-V saltou para a sétima posição, com um aumento de quase 46% nas vendas.

O Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass também mostraram força, ambos aumentando suas vendas em mais de 20%. O Fiat Fastback também está vivendo um momento bom, avançando quatro posições e mantendo-se firme entre os sedãs. Mas o Chevrolet Onix Plus, mesmo liderando entre os sedãs, viu suas vendas caírem cerca de 28%.

Entre os estreantes, o Citroën Basalt com 10.017 unidades, se destacou ao entrar no top 30, enquanto o modelo mais acessível da Caoa Chery, o Tiggo 5X, deu um passo para trás, com a perda de 60% de seus compradores em relação ao ano passado.

Desempenho por Modelos

Para dar uma ideia de como os carros estão se comportando no mercado, aqui estão algumas das posições mais relevantes:

VW Polo – 57.216 emplacamentos VW T-Cross – 44.529 emplacamentos Fiat Argo – 44.466 emplacamentos Hyundai HB20 – 36.873 emplacamentos Chevrolet Onix – 34.389 emplacamentos Fiat Mobi – 33.230 emplacamentos Honda HR-V – 32.002 emplacamentos Hyundai Creta – 31.177 emplacamentos Toyota Corolla Cross – 30.090 emplacamentos Jeep Compass – 27.531 emplacamentos

O Mercado de Comerciais Leves

No segmento de comerciais, a Fiat Strada ainda é o carro do povo com 62.697 vendas, mostrando crescimento de pouco mais de 10%. A rival VW Saveiro vendeu 29.147 unidades, com um crescimento quase de 20%. A grande surpresa foi a Ford Ranger, que depois de um tempo fora do top 5, voltou com tudo, garantindo o quinto lugar.

Por outro lado, a Chevrolet Montana enfrentou dificuldades, caindo três posições e registrando uma queda superior a 22%. A Renault Master, uma van que pode não ser tão badalada, teve um aumento impressionante de quase 64% nas vendas, confirmando sua entrada no top 10. E a picape Mitsubishi Triton também fez barulho, com 3.793 unidades vendidas.

Se você já pegou a estrada ou está em uma jornada de fim de semana, sabe como é fundamental ter um carro que se destaca não só na estrada, mas também nas estatísticas. É fascinante ver como os modelos se comportam e quais surpreendem a cada ano.