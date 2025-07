Chris Hemsworth, John Duff e Tyler Cameron em destaque

Nesta semana, algumas personalidades do mundo LGBTQ+ compartilharam momentos divertidos e dicas nas redes sociais, especialmente no Instagram. As postagens incluem conselhos sobre cuidados pessoais e descontraídos passeios de praia.

O influenciador Nathan Nuyts aproveitou uma bebida refrescante, enquanto Zak Srakaew foi visto entrando em uma villa, provavelmente se preparando para uma boa diversão. Eric Chavez, por sua vez, estava pronto para o verão com um speedo, enquanto Nick Jonas se refrescou em uma piscina.

Jeff Zwally fez uma pose estilosa, e Jake Boffman foi flagrado fazendo uma refeição em seu carro. Gus Kenworthy também compartilhou um momento descontraído durante o almoço.

A influencer Ãingeru Vilabrillë trabalhou ao ar livre, enquanto Usher teve seu momento de diversão molhada. Jae Fusz já estava desfrutando de Sydney, e Tyler Cameron se dedicou a consertos em sua casa.

Luke Evans embarcou em um passeio, e Tyler James foi dirigir para Malibu. David Alcocer encontrou alguém especial e John Duff decidiu ficar em Austin, aproveitando o local. Steven Gelagotis mostrou que estava cuidando do bronzeado, enquanto Ellis Iyayi assou algumas delícias na churrasqueira.

Taylor Zakhar Perez fez uma pausa durante suas atividades, e Jaidus postou uma foto fazendo alongamentos. Patrick McDonald destacou sua roupa de couro, enquanto Michael Christatos divertiu-se na piscina. Por fim, Chris Hemsworth decidiu exibir um pouco de seus músculos, atraindo a atenção dos fãs.

Essas postagens refletem a alegria e descontração do verão, além de evidenciar a diversidade de experiências vividas por essas personalidades em suas rotinas.