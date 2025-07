Nova infração surpreende motoristas em 2025

Dirigir com o som do carro muito alto pode parecer inofensivo, mas essa prática pode levar a consequências financeiras e legais. No Brasil, motoristas que ignoram as normas sobre o uso inadequado de equipamentos sonoros podem ser multados em R$ 195,17. Além do impacto financeiro, essa infração também pode gerar pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até a retenção do veículo. A seguir, explicamos os detalhes dessa infração e como evitá-la.

O que diz a lei sobre som alto no carro?

A regulamentação sobre o uso de som em veículos está descrita no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 228 afirma que utilizar equipamentos sonoros em volumes que possam incomodar a população é considerado uma infração. Essa regra vale tanto em áreas urbanas quanto em estradas, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos. Um som alto pode distrair o motorista, prejudicar a audição e causar incômodo a pedestres e outros motoristas.

Essa infração é classificada como grave e resulta em:

Multa de R$ 195,17;

5 pontos na CNH;

Possibilidade de retenção do veículo.

A fiscalização pode ser realizada por agentes de trânsito ou policiais, que farão avaliações para verificar se o volume do som excede os limites permitidos, que normalmente são medidos em decibéis.

Quais são as consequências de exceder o limite de som?

Além da multa, ter o som alto no carro pode resultar em várias complicações. O quadro a seguir resume os impactos dessa infração:

Infração Multa Pontos na CNH Outras Penalidades Som alto no veículo R$ 195,17 5 pontos Retenção do veículo até a regularização

Acumular pontos na CNH pode levar à suspensão do direito de dirigir, especialmente se o motorista já tiver outras infrações. Em casos mais graves, o veículo pode ser apreendido até que o som seja ajustado ou removido, gerando custos adicionais com guincho e estacionamento.

Como evitar multas por som alto no carro?

Prevenir multas relacionadas ao som alto é fácil, basta seguir algumas orientações. Aqui estão algumas dicas:

Respeite os limites de volume : Evite utilizar o som em níveis audíveis fora do veículo, principalmente em áreas residenciais, perto de escolas e hospitais.

Verifique a legislação local : Algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm regras específicas sobre o uso de som que podem complementar o que está no CTB.

Use o bom senso: Ajuste o volume de acordo com o ambiente, para não atrair a atenção de agentes de fiscalização.

Essas medidas não apenas ajudam a evitar multas, mas também promovem um ambiente de trânsito mais seguro e respeitoso.

Por que o controle de som no trânsito é importante?

Preocupar-se com o som alto vai além de ser apenas uma questão de incomodo. Volumes excessivos podem afetar a segurança no trânsito, pois distraem os motoristas e dificultam a percepção de sons essenciais, como sirenes de emergência ou buzinas. A poluição sonora, por sua vez, impacta a qualidade de vida nas cidades, sendo um problema de saúde pública.

Ao dirigir, manter o som em um volume adequado é mais do que uma forma de evitar multas; é uma questão de responsabilidade. Ajustar o equipamento sonoro e estar atento às regras locais podem evitar gastos e problemas maiores, como a perda de pontos na CNH ou a retenção do veículo. Priorizando a segurança e o respeito ao próximo, todos podem ter uma experiência de direção mais tranquila.