Homem morre afogado em represa de Araucária após beber

Um homem morreu afogado na tarde de domingo, 6 de julho, na prainha da represa do Passaúna, localizada no bairro São Miguel, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele estava no local com dois amigos, onde passavam o dia de lazer e consumiam bebidas alcoólicas antes de entrar na água.

Testemunhas relataram que a vítima nadou aproximadamente 150 metros na represa. Em determinado momento, ele afundou e não voltou à superfície. Um morador que estava na área percebeu a situação e chamou o Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha mencionou que, ao ser abordada para acionar os serviços de emergência, disse: “Me pediram ajuda para chamar os bombeiros, porque o rapaz tinha se afogado. Eles estavam tomando uma cachaça, e um deles resolveu entrar na água. Com esse frio, o cara afundou”.

As equipes de resgate conseguiram localizar o corpo da vítima a cerca de sete metros de profundidade na represa. As circunstâncias trágicas do ocorrido destacam a importância de cuidados ao nadar, especialmente em condições de frio e após o consumo de bebidas alcoólicas.