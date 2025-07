SUV elétrico da Nissan apresenta detalhe inovador.

A Nissan apresenta a nova geração do Leaf 2026, agora transformado em um SUV compacto, buscando se destacar no crescente mercado de carros elétricos. A expectativa é que o modelo chegue ao mercado em 2025, oferecendo um design moderno, maior autonomia e tecnologias avançadas para competir com rivais como o Tesla Model Y, Hyundai Kona EV e BYD Yuan Plus. No Brasil, onde a demanda por SUVs elétricos está em alta, a chegada do novo Leaf ainda não foi oficialmente confirmada.

Design e Motorização Renovados

O Leaf 2026 troca o antigo formato hatchback por um design de SUV cupê, inspirado no conceito Chill-Out apresentado em 2021 e semelhante ao modelo Nissan Ariya. O novo visual inclui linhas aerodinâmicas, faróis em LED afilados e lanternas traseiras com um efeito 3D. Sua carroceria apresenta um coeficiente de arrasto que varia de 0,25 na Europa a 0,26 nos EUA e Japão, o que contribui para sua eficiência.

Em termos de motorização, o Leaf 2026 utiliza a nova plataforma CMF-EV e oferece duas opções de motores:

Versão de entrada (S) : 174 cv, torque de 345 Nm, bateria de 52 kWh, com uma autonomia estimada de 410 km.

: 174 cv, torque de 345 Nm, bateria de 52 kWh, com uma autonomia estimada de 410 km. Versão intermediária e topo (S+, SV+, Platinum+): 214 cv, torque de 355 Nm, bateria de 75 kWh e autonomia que pode chegar até 488 km (EPA) e 604 km (WLTP).

Além disso, as baterias agora possuem um sistema de refrigeração líquida, o que melhora a eficiência em comparação com as gerações anteriores. A recarga rápida de 150 kW permite carregar de 10% a 80% em cerca de 35 minutos. Na América do Norte, o novo padrão NACS facilitará o acesso à rede de carregadores Tesla Supercharger.

Tecnologia e Conectividade

O Leaf 2026 traz avanços tecnológicos significativos, voltados para a utilização familiar e o transporte urbano. Seu interior possui um painel minimalista com telas integradas, sendo uma de 12,3 polegadas nas versões de entrada e duas telas de 14,3 polegadas nas versões superiores. O sistema roda Android Automotive, permitindo acesso a Google Maps, Play Store, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Um teto panorâmico eletrocrômico e um sistema de som da Bose com 10 alto-falantes contribuem para o conforto do usuário.

Outros recursos notáveis incluem:

Espaço interno : O porta-malas tem capacidade de 566 litros, que pode ser expandido para 1.500 litros com os bancos rebatidos, ideal para famílias.

: O porta-malas tem capacidade de 566 litros, que pode ser expandido para 1.500 litros com os bancos rebatidos, ideal para famílias. Eficiência energética : Inclui uma bomba de calor para otimizar o uso em climas frios.

: Inclui uma bomba de calor para otimizar o uso em climas frios. Segurança : Equipado com o pacote Nissan Safety Shield 360, que fornece frenagem autônoma, assistente de faixa, monitoramento de ponto cego e câmeras 360°.

: Equipado com o pacote Nissan Safety Shield 360, que fornece frenagem autônoma, assistente de faixa, monitoramento de ponto cego e câmeras 360°. Recarga bidirecional: Possibilita alimentar dispositivos, fornecer energia a residências e até retornar energia para a rede elétrica em alguns mercados.

O sistema e-Pedal permite uma condução mais prática, onde o motorista pode acelerar e desacelerar utilizando apenas um pedal, enquanto os modos B e ECO otimizam a eficiência do veículo.

Possível Chegada ao Brasil

O Nissan Leaf foi vendido no Brasil entre 2019 e 2024, com cerca de 1.000 unidades emplacadas. A nova geração ainda não tem data de lançamento confirmada no país. O modelo anterior enfrentou críticas principalmente pela sua autonomia considerada baixa e por utilizar um conector que não se adequava à infraestrutura de carregamento local. A nova versão, com maior autonomia e um conector padrão NACS mais comum, poderia ter melhor aceitação no mercado. Além disso, os incentivos fiscais em alguns estados poderiam permitir que o preço do veículo variara entre R$ 165.000 e R$ 215.000, mas a decisão da Nissan sobre a importação do modelo dependerá de sua estratégia após o cancelamento do Ariya no Brasil.

Importância na Mobilidade Elétrica

Com a venda de 700 mil unidades desde seu lançamento em 2010, o Leaf 2026 continua a ser um símbolo importante da eletrificação na indústria automotiva. A transformação em SUV cupê se alinha com a tendência global de preferência por utilitários esportivos, ao mesmo tempo em que apresenta autonomia e tecnologias avançadas que podem torná-lo uma escolha atraente para consumidores urbanos e famílias.

Produzido no Japão e no Reino Unido, o novo Leaf estará disponível nos EUA no final de 2025 e na Europa e Japão em 2026. Com um design arrojado e recursos tecnológicos avançados, o Leaf 2026 traz a promessa de ser uma opção prática e sustentável no mercado de veículos elétricos.