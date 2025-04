Plantas que espantam moscas e mosquitos: conheça as melhores para ter em casa!

As plantas que espantam moscas e mosquitos são mais comuns do que se imagina: elas podem ser cultivadas em casa e algumas são até comestíveis.

Usar plantas no combate a pragas domésticas se tornou uma solução inteligente, sustentável e eficiente para quem busca manter o ambiente agradável e livre de insetos. Essas espécies, além de embelezarem o espaço, liberam aromas ou compostos naturais que afastam moscas, mosquitos e outros invasores.

A escolha correta das plantas pode transformar qualquer varanda, quintal ou cômodo interno em um ambiente mais saudável, sem que seja preciso recorrer a produtos químicos agressivos, que podem prejudicar você, seus filhos e seus animais de estimação.

Por isso, apostar nesse tipo de alternativa ajuda não só a preservar a saúde da família, mas também colabora com o equilíbrio ambiental, tornando o espaço mais agradável e protegido o ano inteiro. Além disso, elas deixam o lar muito mais bonito.

Quais plantas espantam moscas e mosquitos?

Incluir plantas que espantam moscas e mosquitos no ambiente é uma estratégia eficiente que une decoração e proteção. Muitas dessas espécies liberam óleos essenciais ou compostos aromáticos que os insetos consideram desagradáveis, criando uma barreira natural contra essas pragas.

Além disso, com o cultivo correto, essas plantas crescem vigorosas e se transformam em um recurso duradouro para quem deseja manter a casa livre de moscas sem comprometer o bem-estar dos moradores, mantendo o lar bonito, cheiroso e sem veneno.

Citronela

A citronela é uma das plantas mais conhecidas quando o assunto envolve afastar moscas e mosquitos, já que seu cheiro forte é um verdadeiro repelente natural. Para cultivá-la em casa, escolha um local que receba bastante sol e mantenha o solo sempre levemente úmido.

Além disso, plante a citronela em vasos grandes ou diretamente no solo do jardim, pois ela precisa de espaço para se desenvolver bem e oferecer seus efeitos repelentes. Não economize espaço e ela vai te proteger o tempo inteiro com seu aroma!

Manjericão

O manjericão, além de temperar pratos, emite um aroma que espanta moscas de maneira eficiente, tornando-se uma ótima escolha para cozinhas e varandas. Para manter essa planta saudável, plante-a em locais ensolarados, regue-a regularmente e evite deixar o solo encharcado.

O solo bem molhado é o que favorece o desenvolvimento de raízes fortes e folhas aromáticas. O manjericão também pode ser cultivado em vasos pequenos, o que o torna ideal para apartamentos e ambientes internos e com pouca luz.

Lavanda

A lavanda afasta moscas, mosquitos e até traças, ao mesmo tempo em que perfuma o ambiente com um aroma relaxante. Para cultivar essa planta, prefira vasos com boa drenagem e um solo arenoso, além de garantir bastante luz solar para que ela floresça com vigor. A lavanda exige pouca manutenção.

Alecrim

O alecrim, muito usado na culinária, também age como repelente natural de moscas e mosquitos, especialmente quando cultivado próximo a portas e janelas. Para que o alecrim cresça bem, plante-o em vasos ou canteiros que recebam luz solar direta durante pelo menos quatro horas por dia.

Regue moderadamente, já que o alecrim aprecia solo mais seco e bem drenado, o que impede o apodrecimento das raízes e fortalece seu crescimento. Lembre-se de apenas checar se o solo não está esturricando de tempos em tempos.

Hortelã

A hortelã exala um aroma refrescante que espanta moscas e cria um ambiente mais agradável, principalmente em varandas e cozinhas. Essa planta gosta de sol parcial e solo úmido, mas não encharcado, além de se desenvolver bem tanto em vasos quanto diretamente no solo.

Para manter a hortelã saudável e produtiva, faça podas regulares, que além de estimular novos brotos, mantêm o aroma forte que repele as pragas. Corte especialmente as folhas que estão ficando mais amarronzadas ou amareladas.

Erva-cidreira

A erva-cidreira não serve apenas para preparar chás relaxantes, já que sua fragrância suave e cítrica também afasta moscas e mosquitos de forma natural. Cultive essa planta em locais que recebam bastante luz solar, mantenha o solo úmido, mas bem drenado, e faça podas frequentes para estimular as folhas.

Cuidado se você tem pets em casa!

Embora as plantas que espantam moscas tragam inúmeros benefícios, é fundamental considerar a segurança dos pets que convivem no mesmo ambiente. Algumas espécies que atuam como repelentes podem ser tóxicas para cães e gatos, exigindo cuidados na escolha e na disposição dentro da casa.

A citronela, por exemplo, é extremamente eficiente contra insetos, mas sua ingestão pode causar irritação gástrica e até vômitos em cães e gatos, principalmente quando consumida em grande quantidade. Já o alecrim, apesar de seguro em pequenas doses, pode ser prejudicial se o animal ingerir em excesso.

A lavanda, por sua vez, também exige cuidado, já que seu óleo essencial possui compostos que podem ser tóxicos para animais domésticos se ingeridos. Além dessas plantas, sempre que possível, opte por posicionar os vasos em locais elevados ou protegidos, impedindo que os pets tenham acesso direto.

O ideal é buscar informações detalhadas sobre cada espécie antes do cultivo e, se necessário, consultar um veterinário para esclarecer dúvidas sobre convivência segura entre plantas e animais. Com esses cuidados, é possível manter o ambiente protegido contra moscas e para seus pets também.

