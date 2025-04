Qual o benefício da água com gás? Ajuda mesmo a emagrecer?

O benefício da água com gás pode ser muito maior do que se imagina: além da hidratção, ela ainda pode ter outros efeitos interessantes.

Hidratar o corpo de maneira eficiente é um hábito que sustenta a saúde, o bom funcionamento dos órgãos e o equilíbrio de diversas funções do organismo. Para se ter ideia, até dormir ou usar o banheiro fica mais fácil quando você tem uma boa hidratação.

A água, por ser essencial, precisa marcar presença constante ao longo do dia, já que atua na digestão, circulação, controle da temperatura e até na eliminação de toxinas. Fora isso, ela também está presente em diversos alimentos, mostrando sua necessidade em tudo.

Ainda assim, muitas pessoas sentem dificuldade em manter o consumo adequado, seja pelo sabor neutro ou pela rotina corrida, e acabam buscando alternativas que tornem esse hábito mais atrativo e saboroso. Uma dessas opções é a água com gás, que combina o efeito refrescante com a hidratação.

O benefício da água com gás pode ser o que você precisa para perder peso. / Fonte: Freepik

Qual o benefício da água com gás?

O benefício da água com gás vai além da simples sensação de refrescância, pois ela hidrata o organismo de forma tão eficiente quanto a água mineral comum. A gaseificação, processo responsável pela presença do dióxido de carbono que forma as borbulhas, não altera suas propriedades básicas.

Dependendo da origem e da composição mineral, essa água pode ainda fornecer nutrientes importantes como cálcio, magnésio e sódio, que fortalecem ossos, dentes e colaboram para o equilíbrio dos músculos. Além disso, não acrescenta açúcar ou caloria na composição.

Além de hidratar, o benefício da água com gás se estende ao sistema digestivo, pois seu consumo estimula os movimentos peristálticos e facilita a digestão, principalmente após refeições mais pesadas. A gaseificação também proporciona uma leve sensação de saciedade.

No entanto, pessoas com condições gástricas específicas, como refluxo ou hérnia de hiato, devem limitar o consumo para evitar desconfortos, já que o gás pode acentuar esses problemas. Então, antes de começar a beber, é bom consultar um médico.

Outro aspecto importante é que, ao substituir refrigerantes açucarados por água com gás, a pessoa reduz o consumo de calorias vazias e açúcares refinados, o que contribui para manter a saúde cardiovascular e o controle do peso. Por isso, para é uma boa alternativa para se manter saudável.

A água com gás ajuda no emagrecimento?

O benefício da água com gás também pode ser aproveitado por quem busca emagrecimento, já que o efeito borbulhante proporciona saciedade e diminui o impulso por lanches e beliscos fora de hora. Beber um copo antes ou durante as refeições reduz o volume de comida consumida, por exemplo.

Além disso, ao trocar bebidas industrializadas e sucos artificiais por água com gás, o organismo reduz a absorção de açúcares simples, que elevam os picos de glicose no sangue e favorecem o acúmulo de gordura corporal. Esse detalhe torna a água com gás uma aliada valiosa para quem quer emagrecer.

Apesar desses pontos positivos, é importante manter equilíbrio, já que o consumo excessivo pode provocar desconfortos gastrointestinais, especialmente em quem apresenta sensibilidade ao gás. No entanto, é bom beber com moderação.

Diferenças entre a água comum e a com gás no organismo

A principal diferença entre a água comum e a com gás não está na capacidade de hidratar, já que ambas cumprem esse papel de forma eficiente. O dióxido de carbono dissolvido na água com gás oferece uma textura borbulhante, que ativa receptores sensoriais e cria uma sensação de refrescância intensa.

No que diz respeito à saúde, a água comum não provoca distensão abdominal e, por isso, tende a ser mais indicada para pessoas com distúrbios gástricos ou problemas de refluxo. Já a água com gás, por sua vez, quando consumida com moderação, pode melhorar o trânsito intestinal.

Além disso, a versão gaseificada pode conter minerais que variam conforme a fonte, o que significa um potencial extra para quem busca complementar a ingestão de cálcio e magnésio, essenciais para a saúde óssea e muscular. Já a água sem gás oferece simplicidade e neutralidade, sem estimular o paladar.

Não gosto de água com gás, como posso consumir?

Adicione rodelas de frutas como limão, laranja ou morango para realçar o sabor de forma natural e refrescante.

Insira folhas de hortelã, manjericão ou alecrim para aromatizar a bebida sem comprometer seus benefícios.

Misture pedaços de pepino com limão e gelo, criando uma combinação saborosa e leve para dias quentes.

Use a água com gás como base para drinks sem álcool, combinando frutas e ervas para uma alternativa elegante e saudável.

Experimente a versão saborizada, desde que sem adição de açúcar ou adoçantes artificiais, garantindo assim que a bebida mantenha o valor nutricional equilibrado.

