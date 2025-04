Perigo na cozinha! Veja o que não colocar na Air Fryer de jeito nenhum

Veja o que não colocar na Air Fryer. Plástico, papelão e outros itens comuns podem trazer riscos. Saiba como usar o aparelho com segurança.

Saber o que não colocar na Air Fryer é importante para quem busca praticidade sem correr riscos dentro da cozinha. A fritadeira elétrica se tornou comum nas casas brasileiras, mas ainda gera dúvidas sobre quais materiais podem ou não ir no cesto.

Alguns itens, mesmo sendo usados em outros eletrodomésticos, não são compatíveis com a Air Fryer. Isso porque o modo de funcionamento, baseado em ar quente, exige resistência e segurança térmica dos utensílios. Por isso, usar o material errado pode causar acidentes e estragar a comida.

Evitar erros simples ajuda a preservar a durabilidade do aparelho e ainda protege a saúde de quem consome os alimentos preparados nele. Veja a seguir os materiais que nunca devem ser usados dentro da fritadeira elétrica.

Usar o material errado pode danificar sua fritadeira elétrica. Entenda o que não colocar na Air Fryer e proteja seu aparelho e sua saúde. (Foto: divulgação).

O que não colocar na Air Fryer?

Confira:

Plástico

O plástico derrete com facilidade quando exposto a altas temperaturas. Na Air Fryer, esse processo ocorre rapidamente, formando uma crosta grudenta no cesto e nas paredes do aparelho. Além de comprometer o funcionamento da fritadeira, ele também pode atingir a resistência interna.

Outro problema é que o plástico aquecido libera substâncias tóxicas, prejudiciais à saúde. Mesmo que o recipiente seja resistente ao calor, não é recomendado colocá-lo dentro da Air Fryer.

Isopor

O isopor também não pode ser colocado na Air Fryer, por motivos parecidos com os do plástico. Por ser feito de poliestireno, o material começa a derreter assim que a temperatura sobe, podendo liberar fumaça e odores fortes.

Além disso, há o risco de o isopor contaminar o alimento com componentes prejudiciais. Use apenas materiais que suportem calor extremo, como silicone ou vidro temperado, para garantir segurança.

Vidro comum

Embora pareça resistente, o vidro não temperado não suporta mudanças rápidas de temperatura. Quando exposto ao calor da fritadeira, ele pode trincar ou estourar, provocando acidentes graves e até ferimentos.

Por isso, escolha sempre vidro temperado, próprio para forno e micro-ondas. Essa informação costuma estar gravada no fundo do recipiente ou na embalagem.

Papel toalha

O papel toalha é altamente inflamável e pode causar incêndio quando usado dentro da Air Fryer. Por ser fino e leve, ele se movimenta com facilidade no fluxo de ar quente, alcançando a resistência com rapidez.

Mesmo quando colocado sob os alimentos, ele representa risco. Em vez disso, prefira papel-manteiga perfurado, que suporta altas temperaturas e não obstrui a circulação do ar.

Papelão

Usar papelão dentro da Air Fryer é extremamente perigoso. O material não foi feito para ambientes de calor elevado e, por ser inflamável, pode iniciar um incêndio em poucos segundos.

Além do risco de fogo, o papelão libera resíduos e fumaça que podem prejudicar o funcionamento do aparelho. Sempre descarte embalagens antes de levar o alimento ao cesto.

Papel alumínio

No caso do papel alumínio, o uso depende da recomendação do fabricante da sua Air Fryer. Marcas como Electrolux permitem, desde que com muito cuidado. Outras, como Philco, desaconselham totalmente.

Se o uso for liberado, nunca cubra todo o fundo do cesto. Isso impede a circulação do ar quente, afetando o preparo dos alimentos. Também não use o alumínio solto, pois ele pode ser sugado pelo ar e causar acidentes.

Afinal, o que pode usar na Air Fryer?

Entre os materiais seguros estão as formas de silicone, que são resistentes, não grudam e facilitam a limpeza. Também é possível usar papel-manteiga perfurado, que aguenta o calor sem comprometer o desempenho da fritadeira.

Outro item aprovado é o vidro temperado, desde que esteja em boas condições e sem rachaduras. Esses materiais permitem que você prepare suas receitas com mais segurança e praticidade.