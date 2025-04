Prazo de renovação da CNH mudou? Cuidado para não perder o documento!

O prazo para renovação da CNH passou por diversas alterações ao longo do tempo, o que acabou fazendo com que os motoristas ficassem mais atentos.

Manter a Carteira Nacional de Habilitação sempre válida é uma obrigação que todo motorista precisa respeitar para dirigir legalmente e com segurança. Renovar a CNH é mais que um processo burocrático, pois esse documento assegura que o condutor está apto para circular em vias públicas.

Como o tempo, a saúde e as condições de cada pessoa mudam, o prazo de renovação da CNH foi criado justamente para garantir que os motoristas estejam sempre em boas condições para enfrentar o trânsito. Afinal, não é só a segurança do motorista que está em jogo, mas de todos que estão na rua.

Quem não respeita essa regra se expõe não apenas a multas, mas também a riscos evitáveis, além de problemas com o veículo e até suspensão do direito de dirigir. Portanto, é importante não perder os prazos e estar sempre em dia com as regras.

Prazo de renovação da CNH mudou?

O prazo de renovação da CNH passou por mudanças importantes que já estão valendo e foram criadas para adaptar o documento à realidade de cada condutor, considerando idade e condição física. Com o tempo, a capacidade de dirigir pode acabar se perdendo, afinal.

Antes da alteração, o prazo de validade era padrão para todos, mas agora ele varia de acordo com a faixa etária do motorista, criando um sistema que prioriza tanto a segurança quanto a atualização dos exames médicos. Entender essas regras é essencial para não perder prazos e evitar transtornos no trânsito:

A nova regra determina que motoristas com até 50 anos devem renovar a CNH a cada 10 anos;

Já quem possui entre 50 e 70 anos precisa renovar a cada 5 anos;

enquanto condutores com mais de 70 anos devem passar pelo processo a cada 3 anos.

Essas datas valem tanto para habilitações novas quanto para documentos já emitidos que forem renovados sob a legislação atual. Essa mudança foi pensada para manter a segurança de todos, ajustando o acompanhamento médico ao avanço da idade.

Além disso, essas regras consideram que o envelhecimento pode afetar reflexos, visão e outras capacidades essenciais para conduzir veículos com segurança. A exigência de prazos mais curtos para idosos ajuda a garantir que o condutor permaneça plenamente capaz.

O que acontece se dirigir com a CNH vencida?

Ao dirigir com o documento vencido, o motorista comete uma infração gravíssima que resulta em multa, pontos na CNH e outras penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), responsável por controlar todas as regras e normas no trânsito.

A legislação define que, a partir do primeiro dia após o vencimento, o documento perde a validade e a condução do veículo passa a ser irregular, não importando se o atraso é de apenas um ou de vários dias. A multa atual para essa infração chega a R$ 293,47, além da aplicação de sete pontos na carteira.

Além da multa e da pontuação, a autoridade de trânsito pode reter o veículo até que um condutor habilitado, com documentação regular, se apresente para retirá-lo. Essa situação, além de gerar transtornos, pode resultar em uma taxa de remoção e estadia em pátios.

Mesmo que o condutor não seja abordado, rodar com o documento vencido é arriscado, pois qualquer fiscalização eletrônica ou física pode identificar essa irregularidade. Portanto, a renovação preventiva é sempre a melhor alternativa, evitando prejuízos financeiros e problemas legais.

O que é necessário para renovar a CNH?

O processo de renovação da CNH exige que o motorista esteja com os dados pessoais atualizados, além de regularizar eventuais pendências junto ao Detran, como multas não pagas ou inconsistências cadastrais. Caso existam divergências, o condutor precisa corrigi-las antes de agendar a renovação.

Além disso, a renovação exige a realização de exame médico para avaliar a capacidade física e mental, com foco especial na visão e reflexos, fundamentais para dirigir em segurança, sem colocar em risco as pessoas que estão nas vias também.

Motoristas que exercem atividade remunerada e que pertencem às categorias C, D e E precisam realizar exames adicionais, como o toxicológico, que busca detectar uso de substâncias que possam comprometer o desempenho ao volante. Em alguns casos, deve haver avaliação psicológica também.

O agendamento da renovação pode ser feito pelo site do Detran de cada estado ou, em alguns lugares, por meio de serviços integrados, como o Poupatempo, em São Paulo. Esse processo oferece ao motorista a escolha do dia e horário mais convenientes, facilitando o planejamento.

Como sei que preciso fazer a renovação da CNH?

O próprio documento traz impresso a data de validade, que funciona como um alerta para que o motorista programe sua renovação com antecedência. Além disso, muitos Detrans enviam notificações por e-mail, mensagens SMS e até notificações no aplicativo da CNH Digital.

Outro ponto importante é que a renovação pode ser solicitada até 30 dias antes da data de expiração, o que permite que o motorista tenha tempo suficiente para agendar os exames médicos e regularizar qualquer pendência. Isso evita correrias e elimina o risco de ficar sem o documento.

O motorista também pode acessar o portal do Detran de seu estado ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que exibe a data de vencimento da CNH e outras informações relevantes, como notificações de infrações e débitos vinculados ao veículo.

