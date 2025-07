SBT confirma que Leo Dias está de folga programada

Jornalista Leo Dias ficará fora do ‘Fofocalizando’ até a próxima semana

O jornalista Leo Dias não participou da gravação do programa ‘Fofocalizando’ nesta quarta-feira, 2 de julho. Essa ausência ocorreu um dia após o surgimento de rumores de que ele poderia deixar o SBT. A emissora, no entanto, desmentiu esses boatos, afirmando que Leo Dias estava apenas em uma "folga programada".

A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador já tinha essa folga definida e que ele retornará ao programa na próxima semana. Os rumores sobre uma possível demissão ganharam força depois que Leo Dias apareceu visivelmente abalado na transmissão da terça-feira, 1º de julho. Na mesma data, ele declarou em seu próprio canal que estava mais feliz e se sentindo valorizado na emissora. “Aqui eu estou feliz. Aqui é minha casa”, disse ele.

Além das especulações sobre sua saída, surgiu a informação de que Leo Dias teria sido impedido de mencionar seu canal no programa. Entretanto, durante uma transmissão ao vivo, Leo Dias afirmou que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente do SBT, havia liberado ele para divulgar seu canal durante o ‘Fofocalizando’. Essa autorização, no entanto, teria ficado comprometida após desentendimentos com Rinaldi Faria, que agora ocupa a superintendência de criação e produção de conteúdo no SBT.

O SBT também se manifestou sobre as alegações de proibição, afirmando que essa informação não corresponde à verdade. A emissora esclareceu que não há qualquer restrição quanto à inserção do logotipo da Leo Dias TV nas matérias exibidas, mas que estabeleceria em conjunto com o jornalista um padrão de plano de negócios para a presença da marca no programa.