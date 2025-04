Golpe da multa com QR Code: entenda como funciona e fuja desse problemão!

O golpe da multa com QR Code pode acabar sendo efetivo porque muitas vezes passa despercebido pelos motoristas que têm medo de prejudicar a CNH.

A cada ano, milhões de motoristas brasileiros se deparam com multas de trânsito, que surgem por diferentes motivos e impactam tanto o bolso quanto o prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que acaba trazendo consequências diversas.

Somente em 2022, foram registradas mais de 76 milhões de infrações em todo o país, número que expõe como a fiscalização se tornou rigorosa e eficiente no combate a condutas perigosas no trânsito. Apesar disso, a preocupação não acabou totalmente.

Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 5,9 milhões de autuações, número que representou um aumento de 43% em comparação com o ano anterior. Já no estado de São Paulo, entre janeiro e agosto de 2024, o volume ultrapassou 2,3 milhões de multas, o que mostra a frequência das infrações.

Nova multa do QR Code faz vítimas no país

O aumento do número de multas abriu espaço para uma nova armadilha que já vem fazendo vítimas em diversas cidades brasileiras. Trata-se do golpe da multa com QR Code, que aproveita o medo e o desconhecimento dos motoristas para roubar dados e, muitas vezes, dinheiro.

O golpe funciona de maneira simples, mas altamente eficaz: criminosos deixam um papel impresso no para-brisa dos veículos, simulando um aviso oficial de infração de trânsito. Esse falso documento informa qual seria a suposta infração cometida e exibe um QR Code para o motorista a escanear.

A aparência profissional da notificação e o texto convincente criam uma falsa sensação de legitimidade, fazendo com que muitos condutores caiam na armadilha sem desconfiar. Ao escanear o QR Code, o usuário é redirecionado para páginas falsas que solicitam dados pessoais e bancários.

Eles também podem realizar automaticamente a instalação de aplicativos maliciosos no celular, sem que a pessoa sequer perceba. Além disso, os golpistas aproveitam o pânico gerado pelo aviso para acelerar a decisão da vítima, o que facilita o sucesso da fraude.

Esse tipo de golpe chama a atenção pelo uso de elementos que simulam documentos oficiais, como logos de órgãos públicos e linguagens padronizadas, além do QR Code, que normalmente inspira confiança em transações digitais. Por isso, é importante saber se proteger.

Como escapar da multa do QR Code?

Para não cair no golpe da multa com QR Code, o primeiro passo é saber que nenhum órgão de trânsito do Brasil, seja municipal, estadual ou federal, entrega notificações impressas no para-brisa de veículos. Multas reais são enviadas por correspondência, digitalmente pelo aplicativo da CNH Digital.

Além disso, sempre que surgirem dúvidas sobre multas, o caminho mais seguro é acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito da sua cidade ou utilizar a versão digital da Carteira de Habilitação para verificar se existe algum registro.

Nenhuma autuação legítima exige que o pagamento seja feito via link externo ou QR Code avulso, o que torna qualquer cobrança fora desses canais altamente suspeita. Caso você encontre algum aviso no seu carro, o ideal é desconfiar imediatamente, não escanear o código e jamais seguir links desconhecidos.

Como identificar um golpe?

Sempre desconfie de cobranças inesperadas e, principalmente, se o valor ou a data não coincidirem com nenhuma infração conhecida.

Confira se o aviso recebido usa uma linguagem muito genérica, com erros ortográficos ou detalhes que não batem com o padrão de comunicação do DETRAN.

Nunca escaneie QR Codes impressos deixados em veículos ou enviados por desconhecidos sem antes confirmar a origem da informação.

Utilize apenas os sites oficiais para consulta de multas e evite clicar em links recebidos por e-mail, WhatsApp ou redes sociais, especialmente se não tiver solicitado.

Mantenha seu smartphone e computador protegidos com antivírus atualizado para bloquear tentativas de roubo de dados por páginas maliciosas.

O que fazer se for vítima de golpe?

Se você caiu no golpe da multa com QR Code, o primeiro passo é agir rapidamente e comunicar o banco ou a instituição financeira sobre a possível fraude, solicitando o bloqueio ou contestação da transação. Em seguida, registre um boletim de ocorrência para formalizar a denúncia.

Além disso, é essencial alterar imediatamente todas as senhas de contas bancárias, e-mails e aplicativos que você usa com frequência, para reduzir o risco de invasões e prejuízos futuros. Caso o QR Code tenha instalado algum aplicativo malicioso no seu celular, é recomendável restaurar o dispositivo de fábrica.

Por fim, compartilhar a informação sobre o golpe com familiares, amigos e colegas é uma maneira eficaz de evitar que outras pessoas sejam vítimas. A prevenção, nesse caso, depende tanto da atenção individual quanto da troca de informações, já que os criminosos utilizam estratégias cada vez melhores.

