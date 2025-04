Golpe do WhatsApp atinge MEIs! Mensagens colocam empreendedores em risco

O golpe do WhatsApp está afetando os MEIs. Mensagens falsas com links de pagamento estão enganando empreendedores. Saiba como se proteger de fraudes.

O golpe do WhatsApp agora tem um novo alvo: os microempreendedores individuais. Com o aumento do uso do aplicativo para tratar de questões comerciais, muitos golpistas estão aproveitando esse canal para enganar quem trabalha como MEI. A fraude está se espalhando por diferentes estados e gerando preocupação entre especialistas em segurança digital.

O golpe funciona de forma simples, mas eficaz. O criminoso envia uma mensagem por WhatsApp, fingindo ser um representante da Receita Federal ou do Simples Nacional. O texto informa que o CNPJ do MEI está irregular ou inativo por falta de pagamento do DAS. Isso gera pânico em quem depende da regularidade para manter o negócio ativo.

Na sequência, o golpista envia um link falso para o suposto pagamento da dívida. Ao clicar, a vítima é levada para um site que parece oficial, mas que rouba informações sensíveis. Além de pagar um valor que não é devido, o MEI ainda entrega seus dados bancários e pessoais aos criminosos.

Criminosos usam o golpe do WhatsApp para suspender CNPJs de MEIs. Entenda como o golpe funciona e o que fazer para evitar prejuízo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como o golpe do WhatsApp se espalha entre MEIs?

A fraude vem crescendo porque muitos microempreendedores não desconfiam da mensagem. O golpista, ao ter acesso ao CNPJ da vítima, aumenta a credibilidade da conversa. Com isso, o alerta parece legítimo e o risco de cair no golpe se torna maior. A linguagem usada costuma ser formal e direta, com o objetivo de assustar e apressar a decisão.

O golpe costuma surgir com frases como “Seu CNPJ foi suspenso” ou “Última chance de regularizar sua situação”. Essas mensagens, acompanhadas de links, fazem a vítima agir sem checar a veracidade. Em poucos minutos, o prejuízo está feito.

Que tal conferir?

O caso de Juan Guimarães

O publicitário Juan Guimarães quase caiu no golpe. Ele recebeu uma mensagem informando que sua situação estava irregular e deveria ser regularizada. A pressão fez com que ele cogitasse clicar no link e pagar o valor. Só após conversar com seu contador é que ele descobriu que tudo não passava de uma tentativa de fraude.

Juan relatou que o criminoso tinha seu CNPJ, endereço e até detalhes de sua atividade como MEI. Isso o deixou em dúvida, o que mostra como os golpistas estão se especializando e reunindo informações públicas para parecerem confiáveis.

Como se proteger de golpes no WhatsApp?

Especialistas alertam que a Receita Federal não envia mensagens por WhatsApp. Todas as comunicações com o contribuinte são feitas por meio do site oficial, mediante login com senha do gov.br ou certificado digital. Portanto, qualquer mensagem recebida por outro canal deve ser vista com desconfiança.

O ideal é acessar diretamente o portal do Simples Nacional para verificar qualquer irregularidade. Ademais, nunca se deve clicar em links enviados por desconhecidos, mesmo que a mensagem pareça confiável.

Medidas práticas para não cair no golpe

Para evitar problemas, o MEI pode adotar alguns cuidados básicos:

Nunca forneça dados pessoais ou bancários por WhatsApp , mesmo que a mensagem pareça oficial.

, mesmo que a mensagem pareça oficial. Em caso de dúvida, consulte seu contador ou acesse o portal do Simples Nacional diretamente.

ou acesse o portal do Simples Nacional diretamente. Se receber links suspeitos, não clique e bloqueie o número imediatamente .

. Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp para proteger sua conta.

no WhatsApp para proteger sua conta. Evite divulgar seu CNPJ em locais públicos sem necessidade.

O golpe do WhatsApp contra MEIs tem se tornado mais elaborado, mas com atenção e informação é possível evitar o prejuízo. Manter a calma e buscar canais oficiais antes de qualquer ação pode fazer toda a diferença. A prevenção continua sendo o melhor caminho para proteger seu negócio.