Seis profissões com salários acima de R$ 8 mil no Brasil

Muitas carreiras no Brasil oferecem salários atrativos, e algumas profissões menos conhecidas podem surpreender com rendimentos que ultrapassam R$ 8 mil por mês. Essas ocupações, que frequentemente não recebem a devida atenção, são caracterizadas por uma alta demanda, exigência de especialização técnica e oportunidades em setores em crescimento, como tecnologia, sustentabilidade e serviços especializados. Vamos explorar seis profissões subestimadas que garantem bom retorno financeiro e o que as torna escolhas promissoras.

O que são profissões subestimadas e bem remuneradas?

Profissões que não estão no foco de quem busca carreiras tradicionais, como medicina ou direito, podem acabar oferecendo salários elevadas devido à escassez de profissionais qualificados e ao aumento da demanda no mercado. Muitas delas não exigem diploma universitário, mas sim habilidades práticas, certificações ou cursos técnicos. Nos setores de tecnologia, sustentabilidade e serviços especializados, essas carreiras têm se destacado. A seguir, destacamos seis exemplos de profissões que se encaixam nesse perfil, todas com salários iniciais acima de R$ 8 mil por mês.

Profissão Salário Médio Inicial Setor Requisitos Principais Gestor de Tráfego Pago R$ 8.000 – R$ 18.000 Marketing Digital Certificações em plataformas de anúncios Técnico em Energia Eólica R$ 8.500 – R$ 12.000 Energia Renovável Curso técnico em eletrotécnica ou similar Curador de Dados R$ 10.000 – R$ 15.000 Tecnologia Conhecimento em ciência de dados Técnico em Refrigeração R$ 8.500 – R$ 10.000 Serviços Técnicos Curso técnico em refrigeração Especialista em Biorremediação R$ 10.000 – R$ 15.000 Sustentabilidade Formação técnica ou experiência prática Marceneiro de Móveis Planejados R$ 8.000 – R$ 12.000 Design de Interiores Experiência prática e cursos profissionalizantes

1. Gestor de Tráfego Pago

O gestor de tráfego pago tem a responsabilidade de administrar campanhas de anúncios em plataformas como Google Ads e Meta Ads. Embora a função ainda seja desconhecida para muitos, é vital para empresas que querem aumentar suas vendas e visibilidade online. A demanda por esses profissionais está em alta devido à crescente digitalização dos negócios. Um iniciante pode começar com um salário de R$ 8 mil, enquanto gestores com mais experiência podem alcançar até R$ 18 mil mensais. Para ingressar nessa área, cursos online acessíveis em plataformas como Udemy são uma boa opção, e a possibilidade de trabalho remoto é um atrativo.

2. Técnico em Energia Eólica

No setor de energia renovável em expansão no Brasil, o técnico em energia eólica possui um papel importante na instalação e manutenção de turbinas. Apesar de ser uma profissão pouco reconhecida, a remuneração varia entre R$ 8.500 e R$ 12 mil. Essa figura é muito necessária em estados como Rio Grande do Norte e Bahia. Para se tornar um técnico, é necessário um curso técnico em eletrotécnica ou áreas relacionadas, além de certificações específicas.

3. Curador de Dados

Com a explosão de dados nas empresas, o curador de dados desempenha uma função essencial: organizar e validar grandes volumes de informações para que possam ser utilizadas em análises estratégicas. Essa profissão, ainda pouco divulgada, pode oferecer salários que variam de R$ 10 mil a R$ 15 mil, mesmo para quem está começando. Embora não exija um diploma universitário, o conhecimento em ciência de dados e ferramentas como SQL é fundamental. Profissionais podem atuar em home office, o que também aumenta a atratividade da carreira, especialmente nas áreas de tecnologia e finanças.

4. Técnico em Refrigeração

Os técnicos em refrigeração são responsáveis pela instalação e manutenção de sistemas de climatização e refrigeração. Embora não seja uma profissão muito considerada, os salários podem variar entre R$ 8.500 e R$ 10 mil, especialmente para aqueles que são autônomos ou possuem certificações. A demanda por serviços de climatização é alta, principalmente em regiões mais quentes do Brasil. Cursos técnicos, como os oferecidos pelo Senai, podem capacitar novos profissionais em um curto período.

5. Especialista em Biorremediação

A biorremediação é um campo crescente que utiliza micro-organismos para tratar solos e águas contaminados. O especialista nessa área pode ganhar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil mensais, mesmo sem uma formação universitária, desde que tenha uma formação técnica ou experiência prática. A crescente preocupação com questões ambientais está aumentando a demanda por esses profissionais, que são procurados em indústrias como petróleo e mineração. Cursos online podem facilitar a entrada nessa profissão emergente.

6. Marceneiro de Móveis Planejados

O marceneiro de móveis planejados cria peças sob medida para residências e empresas, unindo competência manual e estética. Com o aumento da valorização de ambientes personalizados, esses profissionais conseguem faturar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil mensais, especialmente em grandes capitais, como São Paulo. A formação pode ocorrer através de cursos profissionalizantes e a experiência prática é importante. Além disso, muitos optam por atuar como autônomos, o que pode aumentar as possibilidades de ganho.

Por que considerar profissões subestimadas?

Essas carreiras demonstram que não é necessário seguir caminhos tradicionais para conseguir uma boa remuneração e estabilidade financeira. A combinação de baixa concorrência, alta demanda e formação acessível faz dessas profissões opções atraentes. Investir em cursos técnicos e certificações pode abrir portas e permitir a entrada no mercado com rendimentos acima de R$ 8 mil mensais, especialmente em áreas com grande potencial de crescimento. Seja em tecnologia, sustentabilidade ou serviços especializados, essas ocupações representam oportunidades reais de progresso profissional.