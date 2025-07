Boxeador Julio César Chávez Jr. é detido nos EUA por vínculos com cartel

O boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., filho da lenda do boxe Julio César Chávez, foi detido em Los Angeles, EUA, com fins de deportação. A informação foi confirmada pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Chávez Jr., que tem 39 anos, foi preso na quarta-feira em Studio City, um bairro do norte de Los Angeles.

De acordo com o DHS, Chávez é cidadão mexicano e possui uma ordem de prisão vigente no México por suposta participação em atividades relacionadas ao crime organizado, incluindo tráfico de armas, munições e explosivos. O Departamento também indicou que ele pode ser ligado ao Cartel de Sinaloa, que é considerado uma organização terrorista estrangeira.

A Procuradoria Geral da República do México informou que Chávez Jr. enfrenta uma acusação por tráfico de armas desde 2023 e já foi notificado sobre os procedimentos para sua deportação. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ressaltou que o boxeador está sob investigação desde 2019 e expressou esperança de que ele cumprirá pena no país.

Recentemente, Chávez Jr. foi derrotado em uma luta contra o influenciador digital e boxeador Jake Paul em Anaheim, Califórnia, onde perdeu por decisão unânime. Após sua detenção, o pai de Chávez Jr. pediu que fosse garantido o devido processo legal e se manifestou sobre a preocupação da família com a situação do filho, reafirmando seu apoio incondicional a ele e confiando em sua inocência.

No comunicado do DHS, a subsecretária Tricia McLaughlin afirmou que ninguém está acima da lei e que a deportação de membros de cartéis é uma prioridade, prometendo combate à violência associada a essas organizações. O comunicado também mencionou críticas ao governo anterior, que, segundo ele, não agiu adequadamente em relação a Chávez quando ele foi identificado como uma ameaça.

As autoridades americanas informaram que, em dezembro passado, houve um aviso de que Chávez representava uma grave ameaça à segurança pública, mas durante a administração Biden, ele não foi considerado uma prioridade para ações de imigração. Além disso, Chávez enfrenta acusações de ter apresentado declarações fraudulentas em sua solicitação para se tornar residente permanente nos Estados Unidos, o que torna sua permanência no país irregular.

Chávez Jr. estava buscando a residência permanente após se casar com uma cidadã americana. A esposa de Chávez, Frida Muñoz, está relacionada ao Cartel de Sinaloa por ter sido parceira de um dos filhos do notório líder do cartel, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que foi morto em 2008. Isso faz com que Chávez Jr. seja padrasto de Frida Guzmán, filha da esposa com Guzmán.

Antes dessa detenção, em janeiro de 2024, Chávez Jr. já tinha sido preso sob a acusação de posse ilegal de armas, pelo que também foi condenado em tribunal.