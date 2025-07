Jason Momoa lidera circle pit no show de despedida de Ozzy

No último sábado, durante o concerto “Back to the Beginning”, a banda Pantera agitou o público no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. O evento, que celebra a história do rock, teve como atração especial o ator Jason Momoa, que não hesitou em pular do palco para se misturar à plateia e iniciar um mosh pit, uma prática comum em shows de heavy metal, onde os fãs se empurram de forma animada.

A apresentação da banda Pantera começou com uma potente mistura das músicas “Cowboys From Hell” e “Walk”. Assim que “Cowboys From Hell” começou, Momoa desceu do palco, ultrapassou a barreira de segurança e se lançou na multidão, ajudando a criar um círculo de dança enérgico entre os fãs na frente do palco.

O vocalista Philip Anselmo, em homenagem aos irmãos Abbott, ex-integrantes da banda, Dimebag Darrell e Vinnie Paul, dedicou a apresentação a eles. No setlist, além das músicas autorais, Pantera também fez versões de dois clássicos da banda Black Sabbath: “Planet Caravan”, que faz parte do álbum “Far Beyond Driven”, lançado em 1994, e “Electric Funeral”, que foi gravada para um álbum tributo em 2000.

O “Back to the Beginning” reuniu outros grandes nomes do rock, como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Gojira e Alice in Chains, além de supergrupos que tocaram clássicos do Black Sabbath. Este concerto histórico culminará com a suposta última apresentação ao vivo de Ozzy Osbourne e a reunião da formação original do Black Sabbath, composta por Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, que se apresenta junto da banda pela primeira vez desde 2005.