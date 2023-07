Atenção! Apple anuncia fim do recurso de fotos e você pode PERDER tudo

Fotos em risco nos aparelhos da Apple? Na corrida constante por atualizações tecnológicas e melhoria dos serviços, a gigante da tecnologia Apple anunciou o encerramento do recurso “Meu Compartilhamento de Fotos”, um serviço popular do iCloud, que será desativado nesta quarta-feira (26). Os usuários que ainda têm fotos armazenadas nesse serviço precisarão salvá-las em outro lugar para não perdê-las, marcando o fim de uma era que se iniciou em 2011.

A Apple encerrará hoje o recurso “Meu Compartilhamento de Fotos”, do iCloud, onde era possível armazenar até 1.000 fotos temporariamente. Foto: divulgação

Minhas fotos vão sumir dos dispositivos Apple?

A ferramenta “Meu Compartilhamento de Fotos” foi introduzida há uma década, em 2011, como uma forma conveniente e fácil de armazenar fotos temporariamente na nuvem da Apple. Este serviço permitia o upload de até 1.000 imagens, que ficavam disponíveis para acesso e download em outros dispositivos por um período de 30 dias. Após esse prazo, as fotos eram automaticamente removidas do sistema.

Veja também: Deu a LOUCA na Apple? iPhone 13 tem preço histórico com 50% OFF

Entretanto, desde 26 de junho, a Apple já havia desabilitado a possibilidade de novos uploads para o “Meu Compartilhamento de Fotos”. As imagens que ainda se encontram nessa pasta serão excluídas com a desativação definitiva do serviço. Por outro lado, se as fotos estiverem também salvas na galeria do dispositivo do usuário, elas permanecerão intactas e não serão perdidas.

Com o fim do “Meu Compartilhamento de Fotos”, os usuários da Apple terão agora como única opção armazenar suas imagens no serviço “Fotos do iCloud”, uma ferramenta separada que também suporta o envio de vídeos e outros tipos de arquivos. Importante lembrar que, ao contrário do serviço descontinuado, o “Fotos do iCloud” requer disponibilidade de espaço de armazenamento, o que pode levar alguns usuários a precisarem adquirir planos de armazenamento adicional.

Como salvar as imagens

Para aqueles que ainda possuem fotos no “Meu Compartilhamento de Fotos” e querem salvá-las, existem passos simples a serem seguidos. Para usuários de dispositivos móveis, eles devem abrir o aplicativo “Fotos”, tocar em “Álbuns” e depois em “Meu Compartilhamento de Fotos” ou “My Photo Stream”. Ao selecionar as fotos que desejam salvar, devem tocar no botão “Compartilhar” e, em seguida, em “Salvar Imagem”.

Os usuários de Mac, por outro lado, devem abrir o aplicativo “Fotos” e, em seguida, abrir o álbum “Meu Compartilhamento de Fotos”. Após selecionar todas as fotos que desejam manter e que não estão atualmente em sua biblioteca de fotos, elas podem ser arrastadas do álbum “Meu Compartilhamento de Fotos” para a “Biblioteca”.

Portanto, o fim do “Meu Compartilhamento de Fotos” marca o fim de um capítulo na história da Apple. O serviço, que foi uma vez uma ferramenta prática e conveniente para compartilhamento e armazenamento temporário de fotos, agora cede lugar para serviços mais robustos e abrangentes, como o “Fotos do iCloud”. Enquanto os usuários se adaptam a essa mudança, é essencial garantir que todas as imagens importantes sejam devidamente salvas para evitar qualquer perda inesperada.

Veja também: Donos de iPhone, ATENÇÃO! Apple vai apagar suas fotos em uma semana