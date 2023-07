Donos de iPhone, ATENÇÃO! Apple vai apagar suas fotos em uma semana

Você tem costume de usar iPhone ou iPad? Então esse comunicado é para você, a Apple apagará de forma permanente álbum de fotos que fica no dispositivo, isso ainda vai acontecer neste mês de julho. É referente a imagens do “meu compartilhamento de fotos”, em inglês é “My Photo Stream”, pois essa pasta tem costume de salvar automaticamente na nuvem os registros fotográficos e mantém por 30 dias.

Toda vez que uma pessoa tira foto com o iPhone ou com iPad, a foto fica guardada no dispositivo, porém ela também fica salva no meu compartilhamento de fotos. Essa pasta foi criada por Steve Jobs, e era um álbum que guardava fotos gratuitamente e existia mais de uma década, e oferecia uma alternativa aos planos pagos do iCloud.

veja como salvar suas fotos no iPhone. Imagem: arquivo / FreePik

Salvar fotos

Tinha como salvar até mil fotos e, atualmente, o iCloud oferece grátis 5GB de espaço para fotos, esse espaço tem como guardar cerca de 3.500 imagens sem o prazo de validade, mas como ele guarda imagens antigas possa ser que ele não seja mais o suficiente.

E quando esse espaço gratuito acaba, essas fotos deixam de ser guardados na nuvem e o usuário precisa pagar pelo iCloud+, e por isso que o “meu compartilhamento de fotos” tinha essa vantagem, ele guardava fotos mais recentes mesmo que não tivesse espaço no iCloud. Com isso, os donos de aparelhos da Apple tinham um mês para conseguir outra maneira de fazer backup das imagens ou liberar um espaço no iCloud para guardar todas as fotos.

Porém, a empresa anunciou que decidiu encerrar o serviço, e no dia 26 de junho as fotos já deixaram de ser armazenadas no álbum automaticamente, e a Apple disse que vai apagar de vez as imagens que estiverem em 26 de julho. Ainda a boa notícia é que da tempo de salvar as fotos em outro lugar e Tilt explicou a maneira simples de fazer isso.

Como salvar fotos no iPhone ou iPad

Entre no aplicativo Fotos no seu iPhone ou iPad e clica em álbuns na parte inferior da tela. Vai encontrar álbuns de fotos com nomes como por exemplo WhatsApp e Instagram. Mas acesse o álbum “meu compartilhamento de fotos” e depois selecione todas as fotos que você quer guardar.

Feito isso com as fotos, clique em compartilhar e salvar imagem para conseguir guardar as fotos no seu próprio celular. Por isso enquanto você estiver usando iPhone ou iPad as fotos já estarão lá.

Como salvar fotos no Mac

É um processo bem simples e fácil. Para conseguir salvar as imagens diretamente no computador da Apple, é necessário abrir o aplicativo de fotos e depois o álbum “meu compartilhamento de fotos”. Da mesma maneira que citamos acima, selecione as fotos que você deseja salvar e que não esteja na sua fototeca, e depois arraste para o álbum da sua biblioteca.

