Google anuncia fim de serviço de fotos HOJE (19); o que fazer?

O recurso do Google que mantinha conteúdos compartilhados pelo Hangouts na nuvem e permitia acessar tudo do mesmo lugar será encerrado nesta quarta-feira (19) e quem não correr para fazer o backup poderá perder todos os arquivos que ali estão salvos. Mas o Google Fotos também será afetado? O que de fato será apagado? Continue lendo para saber todos os detalhes sobre a decisão da Google e aprenda como fazer o backup dos seus arquivos.

Google anuncia fim do serviço “Album Service”, que mantinha na nuvem conteúdos do Hangouts | Imagem de Hebi B. por Pixabay

Recurso da Google chega ao fim

Mesmo que você nunca tenha ouvido falar do “Google Album Archive”, ele pode estar armazenando algumas fotos e vídeos valiosos que você sequer lembrava, e você só tem até esta quarta-feira (18) para salvá-los antes que eles desapareçam para sempre.

O serviço era responsável por manter na nuvem conteúdos compartilhados pelo Hangouts, o antigo aplicativo de mensagens da empresa, e permitia acessar tudo no mesmo lugar, sendo, até ontem, um destino abrangente para mídias mais antigas que você compartilhou em vários serviços do Google e que geralmente não são armazenados no mesmo local. Para usuários do serviço, o chegou a entrar entrou em contato com os usuários na última terça-feira (18) para informá-los sobre o fim do recurso.

Segundo informado pela empresa, “qualquer conteúdo disponível no Google Album Archive não poderá mais ser acessado” após a data. A Recomendação é correr para fazer um backup, garantindo que nada que esteja salvo ali seja perdido. Continue lendo para saber o que mais poderá ser afetado e, é claro, como fazer o backup.

Entenda o que deve mudar

Para o alívio de muitos usuários que já estavam se perguntando sobre o Google Fotos, está garantindo que o mesmo não será afetado. O encerramento do serviço “Album Archive” não influenciará em nada o que foi salvo na nuvem pelo Google Fotos, assim como outros serviços como o Blogger, a própria Conta do Google e o conteúdo do Hangouts migrado para o seu sucessor, o Google Chat.

O que basicamente irá mudar e será percebido pelo usuário é que quem costumava usar o Hangouts notará que thumbnails, comentários e curtidas vão sumir, além de imagens enviadas e recebidas pelo app.

Aprenda a fazer o backup

Conforme recomendado pelo Google, se você costumava guardar arquivos no “Album Archive”, é melhor se prevenir e verificar se não ficou nada guardado por lá. Caso encontre alguma recordação importante no Hangouts, basta acessar o endereço get.google.com/albumarchive e seguir as instruções na tela para iniciar o backup para garantir que os arquivos não sejam perdidos. Outro recurso que também pode ser utilizado para salvar as fotos e vídeos que você ainda guarda no “Album Archive”, seria através da ferramenta Google Takeout, que possibilita a exportação de todos os arquivos que você deseja manter.

