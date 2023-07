10 celulares com bom CUSTO-BENEFÍCIO para criar conteúdo nas redes sociais

Sabia que trabalhar como influenciador ou criador de conteúdo exige muita criatividade, um celular que garanta qualidade de imagem publicadas nas redes sociais. Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi são algumas das fabricantes que oferecem bons smartphones para essa função.

Os aparelhos trazem além de câmeras potentes, processadores que aguentam aplicativos pesados e até mesmo recursos que podem ajudar na edição de imagens, vídeos no dia a dia.

Entre os melhores estão os modelos recém-lançados como Iphone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra.

Os melhores smartphones para trabalhar nas redes sociais- Tânia Rêgo / Agência Brasil.

Quais os melhores modelos de smartphone?

Veja mais nas dicas que separamos e que podem ser encontrados no mercado nacional, lembrando que para comprar esses smartphones é necessário se preparar financeiramente, ou seja, são modelos bons e que não são baratinhos.

Motorola Edge 30 Ultra – R$4.499

Motorola Edge 30 Pro – R$5.302

Samsung S22 Ultra – R$4.123

Galaxy S23 Plus – R$4.999

Xiaomi 13 – R$5.844

Samsung Galaxy S23 Ultra – R$6.749

Iphone 14 Pro – R$7.109

Google Pixel 7 Pro – R$4.363

Ao escolher um desses modelos, vale ressaltar a importância que historicamente os modelos Android podem enfrentar algumas dificuldades na hora de passar a qualidade de suas imagens para o instagram. É notável que a plataforma oferece a melhor experiência de uso para os usuários do sistema IOS.

Como saber quais os iPhones que vão parar de atualizar em 2023?

Entre os modelos que vão parar de atualizar esse ano (2023) estão o iPhone 8, iPhone X e anteriores. Ou seja, os celulares que não receberão o IOS 17.

O novo sistema operacional da Apple deve trazer recursos otimizados e novas ferramentas como o Modo Stand By por exemplo, que transforma o celular em um relógio de mesa inteligente, novos pôsteres permitem também personalizar a aparência dos perfis dos usuários em chamadas e, ainda tem a simplificação no modo de chamar a Siri.

Por que os iPhones deixam de atualizar?

O ciclo de atualização da Apple dura em média 5 anos. Porém, à medida que os anos vão se passando, os aparelhos tendem a ficar mais obsoletos e por isso deixam de acompanhar algumas novidades trazidas em sistemas operacionais mais novos.

Como os telefones antigos passam a ter limitações cada vez maiores em relação aos smartphones, as fabricantes acabam deixando de lado o suporte para eles, dessa forma o encerramento do período de atualização é algo comum em todos os sistemas, inclusive no Android. Já o Google por exemplo, tem um período de suporte menor em comparação a Apple. Quem se destaca nesse ponto, sem dúvida é a Samsung que tem trabalhado para ampliar seu tempo de suporte em até 4 anos.

Mesmo que as fabricantes se esforcem para garantir uma abrangência maior, alguns modelos específicos precisam sair da lista de update, inclusive por questões de segurança.

