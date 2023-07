Parece sonho, mas é realidade: limite de R$ 2 milhões em cartão para MEI

Cartão MEI com limite alto – O caminho para o sucesso de um Microempreendedor Individual (MEI) pode estar no uso inteligente das soluções financeiras disponíveis no mercado. Nesse contexto, o cartão de crédito surge não apenas como um meio de pagamento, mas como um instrumento estratégico que pode impulsionar os pequenos negócios. Quer saber como? Continue lendo e descubra as vantagens de um cartão de crédito específico para MEIs.

O cartão de crédito para MEI é uma solução financeira que traz agilidade e facilidades para o dia a dia do empreendedor. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Confira as vantagens do cartão para MEI

Os cartões de crédito para MEIs são um recurso que auxilia na gestão do dinheiro, facilita a realização de compras e saques, e simplifica diversas transações financeiras. Mas, entre as diversas opções existentes, destaca-se um cartão de crédito específico que pode ser especialmente útil para alavancar seu negócio: o cartão BNDES MEI.

Com o objetivo de facilitar a vida do pequeno empreendedor, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) criou esse cartão de crédito exclusivo para quem é MEI. Seu processo de aprovação é descomplicado e busca ser menos burocrático do que os sistemas comuns. Em relação ao prazo de pagamento, ele pode chegar a até 48 parcelas fixas e mensais. E o limite de crédito? Esse pode alcançar o valor de R$ 2 milhões, dependendo do tamanho da empresa.

O cartão BNDES MEI apresenta crédito pré-aprovado para a aquisição de bens e serviços credenciados, que vão desde insumos para produção, máquinas e equipamentos, peças e componentes, até serviços de inovação, eletrônicos, softwares e embalagens. Porém, vale ressaltar que existem algumas restrições: o cartão não pode ser utilizado para financiar capital de giro, e a aquisição de veículos só é permitida mediante comprovação de que farão parte da logística operacional da empresa.

A taxa do cartão BNDES é definida mensalmente e é disponibilizada no Portal de Operações do Cartão BNDES. No momento da compra, a taxa em vigor é fixada e se mantém inalterada até o final do financiamento. Além disso, o banco emissor pode cobrar uma taxa administrativa no momento da abertura do crédito, que não pode ultrapassar 2% sobre o limite de crédito concedido. O BNDES ressalta que não exige a aplicação dessa tarifa e não recebe qualquer valor referente a ela, destinando-se exclusivamente a cobrir custos operacionais dos bancos emissores.

Quem pode solicitar?

Mas quem pode solicitar o Cartão BNDES? Além dos MEIs, o cartão também está disponível para pequenas e médias empresas, clubes, sindicatos e associações. No entanto, é necessário que a empresa seja de controle nacional, tenha faturamento anual de até R$ 81 mil – o principal requisito para ser um MEI – e mantenha toda a documentação da empresa em ordem. Além disso, é preciso ter residência fixa no Brasil, possuir um CNPJ regularmente constituído e estar em dia com certidões e tributos federais.

Se você se enquadra nesses critérios e deseja solicitar o cartão, o processo é simples. Primeiro, acesse o Portal de Operações do Cartão BNDES, disponível no endereço www.cartaobndes.gov.br. Em seguida, selecione a opção para solicitar seu Cartão BNDES e preencha o formulário que será exibido. Após enviar o formulário, vá ao banco emissor do Cartão BNDES onde sua empresa possui uma conta jurídica, levando consigo toda a documentação necessária. Lembrando que a taxa do cartão é definida mensalmente e permanecerá a mesma até o final do financiamento.

Portanto, o Cartão BNDES MEI é uma ferramenta valiosa para microempreendedores individuais, que pode trazer agilidade e facilidades para a rotina empresarial. Ao usá-lo de maneira estratégica, é possível alavancar o crescimento do seu negócio e alcançar seus objetivos financeiros de forma mais eficiente.

