PODE COMEMORAR! Caixa bate o martelo e anuncia saque especial em agosto

Saque disponível na Caixa – Um novo alento financeiro se aproxima para os trabalhadores brasileiros, trazendo consigo a promessa de reforçar o orçamento em tempos de economia instável. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento de inúmeros benefícios sociais e trabalhistas, confirmou recentemente que a partir de agosto será possível realizar saques extras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Como? A resposta está na distribuição de lucros do fundo, que será divulgada em breve. Ficou curioso? Então continue conosco para entender melhor como funciona esse processo.

A Caixa Econômica Federal permitirá saque extra do FGTS a partir de agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa libera saque em agosto

Os saques extras do FGTS, anunciados pela Caixa Econômica Federal, estarão disponíveis para aqueles trabalhadores que tinham saldos no FGTS até o último dia do ano de 2022, ou seja, 31 de dezembro. Este repasse de valores, provenientes dos lucros do FGTS, será decidido pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, que irá estabelecer o valor total da distribuição desses lucros no próximo dia 25. E o prazo para o pagamento? Os trabalhadores poderão contar com essa grana extra até o dia 31 de agosto.

Em 2022, o FGTS registrou lucros na casa dos R$ 12,8 bilhões. Diante desse resultado expressivo, existe uma expectativa otimista de que pelo menos 99% desse valor seja destinado aos trabalhadores que possuíam contas ativas ou inativas com saldos no FGTS até o final do ano.

É importante salientar que os saques extras do FGTS em agosto também poderão ser realizados por trabalhadores que sacaram valores do fundo depois de 31 de dezembro de 2022. Entretanto, aqueles cotistas que efetuaram saques antes dessa data, não terão direito à divisão dos lucros.

Procedimentos

Em relação aos procedimentos para receber essa divisão dos lucros, os trabalhadores não precisarão se preocupar com burocracia. Os valores serão depositados diretamente na conta dos cotistas do FGTS, sem a necessidade de realizar qualquer procedimento. Além disso, aqueles que realizaram saques parciais do FGTS, seja através do saque emergencial ou saque-aniversário, receberão valores proporcionais ao saldo remanescente em 31 de dezembro de 2021.

E como fazer para consultar o saldo do FGTS? A Caixa disponibiliza o aplicativo FGTS para dispositivos Android e iOS. Por meio desta ferramenta, os trabalhadores podem consultar o extrato do FGTS a qualquer momento. Além disso, essa consulta também pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal, no endereço www.caixa.gov.br.

Mas e para aqueles que não conseguirem ou preferirem não realizar a consulta online? Nesses casos, a solução é se dirigir a uma agência física da Caixa. A instituição envia o extrato do FGTS a cada dois meses para o endereço cadastrado pelo trabalhador. Portanto, se houve mudança de endereço, é fundamental que a pessoa informe ao banco para garantir o recebimento correto da correspondência.

Essa é uma notícia animadora para os trabalhadores que possuem saldo no FGTS. O saque extra proporcionado pela distribuição dos lucros do fundo pode se converter em um suporte financeiro bem-vindo em meio a tempos de economia volátil. Agora é ficar atento às próximas atualizações da Caixa e, quando chegar o momento, aproveitar essa oportunidade.

