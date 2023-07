Aprenda a LIBERAR seu Caixa Tem e resolver o temido “problema da senha”

O aplicativo Caixa Tem, tem extrema utilidade e facilita o acesso a diversos benefícios sociais oferecidos pelo governo. Porém, sabemos que os problemas com a senha do Caixa Tem, podem gerar muitos transtornos e preocupações.

Vale ressaltar que, por questões de segurança, o aplicativo pode bloquear o acesso do usuário em alguns casos, como após a realização de um novo cadastro ou a troca de celular.

Também é comum se esquecer das senhas e ter o acesso ao sistema negado durante esse período.

Sabendo disso, caso o tenha bloqueios, é necessário seguir os procedimentos estabelecidos pelo aplicativo para reativar a conta ou recuperar as senhas.

Para te auxiliar, separamos algumas informações importantes. Veja mais!

Tenha seus problemas com a senha do Caixa Tem, resolvidos.

Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que, um dos principais problemas com a senha do aplicativo, são as medidas de segurança adotadas pela Caixa Econômica Federal para evitar fraudes.

Uma dessas medidas inclui a limitação do número de acessos para cada titular da conta. Portanto, se uma pessoa tentar realizar o login com seu CPF e senha em vários celulares além daquele em que a conta foi inicialmente acessada, poderá ter o acesso negado.

Fora isso, no caso de substituição do chip ou número do celular, a plataforma também poderá bloquear o acesso até que as instruções para a comprovação da identidade sejam seguidas.

Entenda o que fazer para desbloquear seu aplicativo e manter o uso.

Para resolver os problemas com a senha do aplicativo Caixa Tem e bloqueios por questão de segurança, veja o passo a passo abaixo:

Primeiramente, clique no botão “Entrar no Caixa Tem” para ir à página de login; Insira seu CPF e clique em “Próximo”; Digite sua senha e clique em “Entrar”; Depois, selecione “Liberar acesso” na página inicial; Inicie a liberação clicando no botão indicado; Solicite e insira o código enviado por mensagem de texto; Em seguida, nomeie o dispositivo e clique em “Continuar”; Receba a confirmação de liberação bem-sucedida no chat; Pronto! Use o aplicativo Caixa Tem conforme necessário.

Por fim, vale ainda mencionar que, se você não conseguir resolver os problemas com a senha do seu aplicativo seguindo as instruções direcionadas, entre em contato com a Caixa Econômica Federal por telefone ou visite uma das agências bancárias para obter assistência adicional e resolver o problema.

Dessa forma, você poderá receber instruções específicas para o seu caso e até mesmo verificar o que houve.

Qual a diferença da Caixa para o Caixa Tem?

Diferente do aplicativo principal da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem é usado exclusivamente para a Poupança Social Digital, um tipo de conta gratuita para beneficiários de programas sociais, como o Auxílio ou FGTS Emergencial. Saiba quem pode usar e como fazer movimentações pelo Caixa Tem.

