“Winter is Coming”: FRIO de -22,5 °C da Argentina pode chegar ao Brasil no fim de semana?

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina afirmou que a temperatura registrada na estação de Perito Moreno, na Patagônia, foi de -22,5°C na manhã da última segunda-feira (17). O registro do frio extremo superou a escala, que normalmente costuma alcançar o limite de -18°C. Saiba mais abaixo qual o motivo do registro congelante e quais influências a queda de temperatura pode ter no Brasil.

Serviço Meteorológico Nacional da Argentina afirmou que a temperatura registrada na estação de Perito Moreno, na Patagônia, foi de -22,5°C na manhã da última segunda-feira (17). | Foto: Reprodução / SMN

Explicação para o frio intenso

As temperaturas congelantes em terras argentinas tem relação direta com a influência de um ciclone extratropical localizado no Atlântico Sul, ao sul do Brasil. É o mesmo ciclone que provocou estragos e até mortes na região Centro-Sul do país na última semana.

Esse sistema climático, no entanto, está atualmente distante do continente, o que significa que não apresenta risco de ventos fortes. Apesar disso, sua presença é responsável pela entrada de massas de ar frio, resultando em temperaturas congelantes em algumas regiões da Argentina, como foi o caso na região da Patagônia.

Argentina já teve temperatura ainda mais baixa

A marca de 22,5°C negativos não é um recorde absoluto de temperatura no país. Há pouco mais de 32 anos, em 14 de julho de 1991, a estação meteorológica de Maquinchao, localizada em Río Negro, bateu -35°C. Esse registro histórico permanece como a mais baixa temperatura já registrada nessas condições geográficas específicas, destacando a intensidade do frio experimentado na região a uma altitude de 858 metros.

O frio deve permanecer nos próximos dias, trazendo temperaturas abaixo de zero em cidades localizadas na fronteira com o Uruguai, bem como em outras regiões da Argentina (Sul e Campanha).

Brasil pode ser afetado pelo frio argentino

As condições vão influenciar o tempo no Sul do Brasil. Na última segunda-feira (17), o país já havia registrado geadas em algumas áreas gaúchas e os termômetros marcaram 1,3°C em Quaraí (RS). Há previsão de elevação da temperatura no estado somente a partir de quinta-feira (20).

Passagem do ciclone mantém frio no Brasil

Após uma frente fria com ventanias ter derrubado as temperaturas em várias partes do país na semana passada, como reflexo do ciclone extratropical que atingiu o Sul, uma nova frente fria deve manter o tempo gelado e trazer chuva à capital paulista nesta semana.

O último fim de semana foi bastante frio em São Paulo e em partes do Centro-Sul do Brasil, ainda devido à massa de ar polar que acompanhou o ciclone. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista chegou a registrar temperatura mínima de 5ºC na madrugada do domingo, 16.

Além da queda de temperatura, o ciclone extratropical causou estragos no Sul do País e deixou três pessoas mortas, duas no Rio Grande do Sul, nas cidades de Rio Grande e Lajeado, e uma em Santa Catarina, no município de Brusque. O fenômeno ainda gerou fortes ventos no Estado de São Paulo que causaram a morte de uma idosa, em Itanhaém, e de uma jovem de 24 anos, em São José dos Campos.

