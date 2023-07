O Caixa Tem é o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal que é usado pelo Governo para distribuir os recursos para os brasileiros referentes aos programas sociais — bem como o Bolsa Família. Entretanto, os clientes Caixa Tem precisam ter cuidado com algumas ações para não ter o acesso à conta bloqueado. Ocasionando na perda do Caixa Tem. Logo, veja abaixo os cuidados que devem ser tomados para não perder o Caixa Tem.

Aviso de atenção por que você pode perder o seu Caixa Tem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa Tem pode ser bloqueado para algumas pessoas

O Caixa Tem é um aplicativo bastante importante para milhões de brasileiros. Até mesmo para os que não são beneficiários de programas sociais, como o Vale-Gás. Entretanto, suas funcionalidades são bem importantes para os seus clientes.

Haja vista que através do Caixa Tem os clientes Caixa conseguem movimentar valores, pedir recebimentos, solicitar empréstimos, etc. Além disso, também há a conta PJ exclusiva do Caixa Tem. Portanto, ter o aplicativo bloqueado não é uma boa opção.

Alguns beneficiários do Bolsa Família tiveram o Caixa Tem bloqueado nos últimos meses, entretanto, alguns erros foram cometidos e listados. A fim de que outras pessoas não venham cometê-los e ter o aplicativo bloqueado.

Portanto, o Caixa Tem é um aplicativo voltado para os brasileiros beneficiários e não beneficiários dos programas sociais e sua segurança é primazia, logo, é importante estar de acordo com as políticas da instituição.

Leia mais: Passo a passo para pedir seu EMPRÉSTIMO como autônomo

Estas atitudes podem bloquear o Caixa Tem

Algumas atitudes podem bloquear o Caixa Tem, entretanto, as principais serão listadas abaixo. Haja vista que o bloqueio pode ocorrer e não ser nenhuma das atitudes abaixo. Caso isso ocorra: é importante entrar em contato com a Central de Atendimentos.

Cadastro: a desatualização cadastral é o principal motivo da perda do acesso ao Caixa Tem. Haja vista que o banco acaba identificando isso como um possível equívoco seguido de fraude. Por esse motivo, estar sempre com as informações pessoais atualizadas no aplicativo é de suma importância para não perder o acesso ao aplicativo e sempre usá-lo quando necessário.

CPF: ter duas contas com diferentes diferentes em um único dispositivo resulta no bloqueio do Caixa Tem. Quando uma conta Caixa Tem é logada no dispositivo, a Caixa interpreta como padrão o mesmo. Logo, quando uma outra conta é acessada no mesmo dispositivo, a Caixa acaba bloqueando o acesso por possibilidade de fraude.

Transações: no caso da poupança social, a Caixa permite transações de até R$ 5 mil. Caso esse limite seja maior do que isso, é normal que o Caixa Tem seja bloqueado e o cliente não consiga movimentar os valores da conta. Necessitando entrar em contato com o mesmo.

Portanto, essas são as causas mais frequentes no bloqueio das transações do Caixa Tem. O desbloqueio pode ser feito através do endereço de e-mail ou por telefone para a Central de Atendimentos. Haja vista que em casos mais graves, é possível ir até uma agência mais próxima para solucionar possíveis problemas.

Leia mais: Nova profissão tem salário IMPRESSIONANTE de até R$ 10 mil: “piloto de drone”