HACK revelado: aprenda a desativar sua conta no Threads sem afetar o Instagram

A nova rede social do Mark Zuckerberg, Threads, é o atual sucesso do momento. Criada com o objetivo de concorrer com o Twitter, permite que os usuários publiquem mensagens curtas que podem ser curtidas, comentadas e compartilhadas. Lançada no dia 5 de Julho deste ano, conquistou 30 milhões de internautas logo em seu primeiro dia de uso. Está disponível de forma gratuita em dispositivos Androids e Ios.

A Meta, empresa por trás do aplicativo, define essa nova rede social como uma plataforma de conversa de textos no Instagram. Os usuários podem seguir as mesmas contas que seguem no Instagram e ao mesmo tempo, responder as mensagens públicas de forma similar ao Twitter. Os textos publicados na plataforma têm limite de 500 caracteres e fotos e vídeos podem ter até 5 minutos.

Apesar de parecer inovadora, muita gente criou a conta no Threads por empolgação do momento, mas não curtiu tanto. Mas, não tem problema. É só desativar a conta na plataforma. Ao contrário do que a maioria pensa, é possível desativá-la sem afetar o Instagram. Aprenda como aqui.

Saiba como desativar sua conta no Threads sem influenciar no Instagram. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Quer desativar sua conta no Threads mas sem afetar seu Instagram? Saiba como!

Para deletar de vez seu perfil no Threads é necessário excluir sua conta no Instagram. Isso porque a conta do Threads é vinculada ao Instagram. Portanto, você terá que excluir uma conta num aplicativo para desativar no outro.

Contudo, existe uma solução. É possível desativar temporariamente seu perfil na nova rede social da Meta sem afetar seu Instagram.

Confira o passo-a-passo abaixo:

Na tela inicial da rede social, toque no ícone de perfil, no canto inferior direito; Em seguida, clique no ícone de dois riscos, no canto superior direito; Na tela seguinte, basta selecionar a opção “Conta”; Agora vá em “Desativar perfil”; Por fim, toque no botão “Desativar perfil do Threads” e “Desativar”. Prontinho!

Descubra o que acontece ao desativar sua conta no Threads

Ao suspender seu perfil no Threads, sua conta vai sumir das buscas, mas continuará disponível pra quando você desejar voltar.

É importante deixar claro que suas publicações ficarão indisponíveis por tempo indeterminado, para reativar a conta basta fazer login no aplicativo com suas informações do Instagram, ao reativar a conta é preciso aguardar uma semana para desativá-la novamente, suas informações e dados vão permanecer ativos nos servidores da Meta e ao suspender o perfil temporariamente seu Instagram não será afetado.

Quais são as vantagens e desvantagens dessa nova rede social?

Como o Threads é integrado com o Instagram, diversos dados podem ser importados da plataforma de fotos, até mesmo o selo de verificado. E os seguidores do Instagram migram automaticamente pra lá. É possível também compartilhar postagens pelos Stories do Instagram e as conversas do Threads também aparecem nas mensagens diretas do Instagram.

Apesar de suas vantagens, tem também algumas desvantagens que o colocam atrás do Twitter. Como não possuir uma interface web, busca de postagens de outros perfis e mensagens privadas entre usuários, assuntos mais comentados do momento, hashtags, tags, possibilidade de salvar postagens ou opções de monetização.