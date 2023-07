IMPACTO PROFUNDO: quem usa o SUS precisa saber disso

Todos os dias, os brasileiros utilizam serviços geridos pelo Sistema Único de Saúde e agora, uma notícia inédita irá trazer um grande impacto para o SUS. Trata-se de um acordo de cooperação entre o ministério da saúde e o ministério da educação, com a finalidade de melhorar o ambiente digital do SUS, entenda os impactos que essa iniciativa causará para os pacientes.

Confira um anúncio que trouxe um grande impacto ao SUS | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Principais serviços ofertados pelo SUS

O Sistema Único de Saúde, popularmente chamado de SUS, é um sistema que garante o acesso de todos à saúde, por intermédio de vários setores, ou seja, o SUS é bem mais que apenas o Centro de Saúde da Família que fica localizado nos bairros, algumas das principais funções são:

Atenção básica: basicamente, é a porta de entrada para o sistema de saúde, por intermédio da atenção básica, é realizada uma primeira triagem e o paciente pode ser transferido para outros setores. Na atenção básica, são disponibilizados o tratamento de várias doenças além de consultas, exames preventivos, vacinação e inúmeros outros serviços.

Assistência especializada: já na assistência especializada, o paciente tem acesso a serviços de saúde que precisam de uma maior especialização por parte dos profissionais, principalmente, para atender demandas de cirurgias, serviços de urgência e emergência além de doenças crônicas.

Medicamentos: o SUS também realiza o fornecimento de medicamentos de maneira gratuita, as principais vias para receber os remédios são nas Farmácias Populares e na Rede de Assistência Farmacêutica.

já na assistência especializada, o paciente tem acesso a serviços de saúde que precisam de uma maior especialização por parte dos profissionais, principalmente, para atender demandas de cirurgias, serviços de urgência e emergência além de doenças crônicas. Medicamentos: o SUS também realiza o fornecimento de medicamentos de maneira gratuita, as principais vias para receber os remédios são nas Farmácias Populares e na Rede de Assistência Farmacêutica.

Além disso, o SUS também disponibiliza serviços em prol da saúde mental e até mesmo transplantes de órgãos.

Anúncio causa grande impacto no sistema

Agora, através da cooperação entre os ministérios, haverá a integração entre hospitais e postos de saúde estaduais e municipais, para que eles tenham acesso aos dados fornecidos pelo Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) que foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

De acordo com a ministra Nísia Trindade, que representa a pasta da saúde, a medida irá ajudar a diminuir a desigualdade existente no sistema e garantir acesso a todas as informações dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Ao passo que Camilo Santana, representante da pasta da Educação, afirmou que a medida irá permitir que haja uma maior eficiência na hora de atender os pacientes. Atualmente, o aplicativo AGHU é um sistema padrão e está disponível em todos os hospitais federais que são administrados pela Ebserh.

Qual a importância do sistema?

São vários os motivos que tornam um sistema de gestão importante em unidades de saúde, os principais são: