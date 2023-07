Conselhos da astrologia para seu SIGNO “sobreviver” até o dia 21 de julho

Descubra o que os astros reservam para você! Nesta previsão astrológica, abordaremos o panorama de cada signo até o dia 21 de julho. Prepare-se para mergulhar nas influências planetárias que moldarão as experiências de cada indivíduo. Do amor à carreira, passando pelas relações familiares e amizades, explore como o cosmos influenciará os próximos dias e aproveite as oportunidades que se apresentam.

Áries

É um momento de grande êxito tanto pessoal quanto profissional, mas é importante aprender a equilibrar seu comportamento e impulsos, evitando o desejo de controlar tudo e todos ao seu redor. Cultive uma atitude mais relaxada.

Nesta semana, você terá a oportunidade de consolidar suas conquistas, pois seu signo atravessa um período de prosperidade. Enfrente os desafios com confiança.

Será uma semana de reinvenção e reconciliação com aqueles que o cercam, reconhecendo que não pode mudar os outros. Pratique a paciência e leve a vida com serenidade.

Touro

Chegou a hora de expressar seus desejos, pois as oportunidades que tanto ansiava estão a caminho. Determine-se a conquistar tudo o que almeja. O amor compatível também está à sua espera.

Touro, esta semana é o momento de eliminar tudo o que é negativo ao seu redor e vislumbrar uma nova vida. Liberte-se dos medos que possam surgir e siga adiante com seus projetos para alcançar o sucesso.

Não resista a uma mudança radical que está se aproximando, pois ela trará cura para quaisquer problemas que possam existir. Abra-se para essa transformação positiva em sua vida.

Gêmeos

A determinação e a vontade de alcançar seus objetivos estarão em alta, mas é importante estar atento(a) à inveja que pode surgir ao seu redor. Proteja-se.

Durante esta semana, seu crescimento financeiro será notável, e você tomará a decisão de mudar de emprego para melhorar profissionalmente. Lembre-se de não ser excessivamente confiante com as pessoas ao seu redor, pois nem todos apreciam sua luz espiritual. Priorize a prudência.

Se estiver passando por uma separação com seu parceiro, procure fazê-lo de forma tranquila. Cuide da sua saúde e providencie seu passaporte, pois pode ser necessário.

Câncer

Chegou o momento de tomar decisões importantes e trilhar o caminho do amadurecimento, focando na construção de um patrimônio sólido para o futuro e buscando um relacionamento sentimental estável.

Você será agraciado(a) com presentes e surpresas econômicas. Receba o positivo e as mudanças com humildade. A energia positiva estará ao seu lado, portanto, é hora de deixar para trás o ressentimento e a raiva que impediam seu progresso tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Não tema o sucesso e confie em sua intuição. Evite envolver-se em fofocas no ambiente de trabalho.

Leão

Não é hora de se deter diante de obstáculos ou influências negativas. Continue avançando em seus projetos de vida e afaste-se das pessoas que não desejam acompanhá-lo, siga em frente com determinação.

Você possui força e habilidades para alcançar seus objetivos. Lembre-se de que o signo de Leão é naturalmente vitorioso, mas é importante livrar-se de vícios e más amizades que impedem seu progresso. Seja consciente do que deseja; é o momento de amadurecer e se preparar para o futuro.

Espere receber dinheiro extra; invista-o com prudência para continuar atraindo prosperidade.

Virgem

Você não precisa enfrentar seus propósitos de vida sozinho(a), portanto, não se afaste das pessoas que mais o amam apenas por conta de pensamentos sabotadores. Lembre-se de que este é um período para a união e seguir em frente juntos.

Seu signo enfrentará uma mudança significativa, permitindo que finalmente se livre desses pensamentos negativos que têm atrapalhado seu sucesso.

É hora de atrair energias positivas e considerar uma mudança no ambiente de trabalho. Não hesite, o triunfo está destinado a acontecer.

Libra

Você está sendo muito abençoado(a) em questões financeiras, mas é importante ter cautela com os inimigos ocultos e evitar confiar em pessoas que levantem suspeitas.

É o momento de expandir e crescer em tudo que planejou, mas seja cuidadoso(a) ao escolher com quem se relaciona em assuntos de negócios. Sua energia é poderosa, e quando mantém pensamentos positivos, atrai o que deseja. Portanto, selecione bem com quem irá construir seus planos para o futuro.

Quando se sentir mal de saúde, não se automedique; é essencial procurar um médico. Também fique atento(a) às dívidas e procure sempre pagar em dia.

Escorpião

Não permita que o medo dos desafios o paralise, pois você está plenamente preparado para enfrentá-los e superá-los. Abandone qualquer sentimento de inferioridade e siga adiante. Uma compra que realizar trará abundância e prosperidade.

Agora é o momento de buscar seu caminho rumo ao sucesso, lembrando-se de que você possui força interior, o que o torna merecedor de triunfar em todas as áreas da vida em que estiver envolvido.

Tenha cautela ao tomar decisões em questões pessoais, pois elas terão impacto em sua vida. Recomendo que reflita bem antes de agir no campo sentimental.

Sagitário

Aproveite o momento para se destacar em seus estudos e trabalho. Desejo-lhe muita sorte para avançar e alcançar o sucesso. É hora de perdoar a si mesmo e se liberar das culpas do passado. Reconheça sua tendência a magoar os outros sem perceber, mas agora é o momento de superar isso.

Não permita que seu próprio caráter sabote seu sucesso e felicidade, eles estão ao seu alcance, mas, às vezes, suas atitudes podem ser um obstáculo.

Prepare-se para dias de muito trabalho e estresse no ambiente profissional. Tente não se deixar levar pela raiva e seja paciente para concluir todas as tarefas pendentes. Cuide do que come e priorize sua saúde.

Capricórnio

Esta semana promete ser repleta de reuniões de trabalho e possíveis mudanças de cargo, além de destacar a importância dos estudos. É o momento de alinhar seu caminho e alcançar o sucesso que tanto merece. Como Capricórnio, você sempre chega ao topo, mesmo que isso demande tempo.

Evite envolver-se com muitos parceiros, pois isso pode interferir negativamente em sua energia positiva. Algumas viagens podem estar em seu caminho. Seja cauteloso(a) em compartilhar seus planos com muitas pessoas, para evitar atrair más energias. Além disso, não se esqueça de quitar suas dívidas para garantir uma trajetória tranquila no futuro.

Aquário

Mantenha a paciência e confiança ao agir em sua trajetória de crescimento profissional. Não se deixe provocar por inveja, permita que falem enquanto você se concentra em construir seu próprio caminho.

Recomendo que coloque em prática todas as mudanças que planeja. Esta semana será marcada por muito estresse no trabalho e reuniões com superiores, mas é fundamental manter a calma mesmo nos momentos mais difíceis, pois assim conseguirá triunfar diante de qualquer adversidade.

Pode surgir um novo relacionamento ou formalizar um existente, pois é o momento de amadurecer. Um amor do passado pode se aproximar para pedir perdão, então, é hora de liberar seu coração de ressentimentos.

Peixes

É o momento de se permitir viajar e explorar outros países, evitando que sua energia fique estagnada e prejudique seu bem-estar. Não abandone seu trabalho, ao contrário, concentre toda sua energia para se destacar e ser o melhor em suas realizações.

Não desista e dedique-se intensamente para alcançar seus objetivos. É provável que surjam desafios no trabalho que afetem sua estabilidade, portanto, priorize resolver todos os assuntos pendentes para seguir em frente. Você está no caminho certo para alcançar o sucesso.

Seu temperamento impulsivo pode alcançar níveis elevados; é essencial que você o controle para evitar problemas em sua vida pessoal posteriormente.

