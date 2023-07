Este iPhone velho pode valer mais de R$ 500 MIL; você tem?

Preço astronômico para um iPhone velho – Você já parou para verificar aquela gaveta antiga onde guarda itens tecnológicos obsoletos? Uma relíquia do passado da Apple, especificamente um raro iPhone de primeira geração, tem potencial para render uma quantia significativa de dinheiro, com previsões de venda em leilão estimadas em até US$ 100.000. É, sem dúvida, um lembrete importante para valorizar o que se tem, pois um simples celular pode se tornar uma peça de colecionador cobiçada.

Um modelo de iPhone velho e raro está sendo leiloado e pode alcançar um valor de US$ 100.000. Foto: divulgação

Por que um iPhone velho pode valer tanto?

O alvo desse leilão é o iPhone de primeira geração com 4 GB de memória, que foi disponibilizado ao público juntamente com o iPhone de 8 GB. De acordo com a Neowin, o lançamento desses primeiros iPhones ocorreu nos Estados Unidos no dia 29 de junho de 2007, e os preços iniciais foram de US$ 499 para o iPhone de 4 GB e de US$ 599 para o de 8 GB.

Veja também: Botão secreto do iPhone desbloqueia MENU desconhecido

No entanto, o iPhone de 4 GB teve uma vida útil extremamente curta no mercado. Logo após o lançamento, a Apple decidiu descontinuá-lo e manter apenas a versão de 8 GB à venda. Em 2008, um ano após o lançamento dos primeiros iPhones, a Apple decidiu introduzir um iPhone com capacidade de 16 GB pelo mesmo preço de US$ 499. Isso fez com que a versão de 4 GB caísse no esquecimento, até se tornar a raridade desejada que é hoje.

Atualmente, um desses iPhones de 4 GB está disponível para lances nos leilões da LCG. O preço inicial para o aparelho, que ainda está fechado em sua embalagem original, é de US$ 10.000, mas estima-se que possa atingir um valor de venda entre US$ 50.000 e US$ 100.000. A expectativa é que o leilão, que começa na sexta-feira, 30 de junho, às 17h EST, atraia muitos interessados, e a disputa pelo raro iPhone permanecerá aberta até o dia 16 de julho.

Preços são reais

Essas estimativas de preço não são infundadas. Há precedentes recentes de iPhones de primeira geração alcançando altos valores em leilões. Em fevereiro deste ano, por exemplo, um iPhone original de 8 GB ainda na caixa foi vendido por US$ 63.356 nos leilões da LCG. Em outubro do ano passado, outro iPhone de 8 GB fechado em sua embalagem original foi arrematado por US$ 39.338 em leilão, segundo a Mac World. Ainda em agosto, um outro iPhone de primeira geração de 8 GB foi vendido por US$ 35.414.

Dada a raridade do iPhone de 4 GB e o fato de ainda estar em sua embalagem original, é bem provável que o vencedor do leilão opte por mantê-lo intacto, já que essa condição é justamente o que faz com que ele seja tão valioso. Para os amantes da tecnologia e colecionadores, essa oportunidade de possuir um pedaço da história da Apple é incomparável e poderá render um grande retorno financeiro. Portanto, antes de se desfazer daquele gadget antigo, lembre-se que ele pode ser o próximo tesouro escondido em uma gaveta qualquer.

Veja também: Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual