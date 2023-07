Temporada de AGOSTO do Auxílio Gás está com inscrições abertas

Auxílio Gás em agosto – A Caixa Econômica Federal concluiu recentemente os pagamentos do Auxílio Gás do mês de junho, beneficiando cerca de 5,62 milhões de famílias brasileiras de baixa renda. Este benefício é integrado ao Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do Brasil. As famílias que foram contempladas neste mês receberam R$ 109, valor que representa 100% do custo médio nacional de um botijão de gás de cozinha de 13 quilos, segundo levantamento realizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis).

Auxílio Gás terá pagamento em agosto

Este auxílio, popularmente conhecido como vale-gás, é um importante mecanismo de assistência social que visa apoiar as famílias de baixa renda, oferecendo um alívio financeiro para aqueles que têm dificuldades em arcar com o custo do gás de cozinha. A quantia disponibilizada tem se mantido estável, com pouca variação nos meses anteriores de pagamento, em fevereiro e abril, apresentando uma diferença de apenas R$ 1 ou R$ 2.

Os critérios para elegibilidade ao Auxílio Gás incluem fazer parte de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar mensal igual ou menor que meio salário mínimo por pessoa, ou viver com alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), inscrito ou não no CadÚnico. O governo federal dá prioridade a famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas de urgência.

Para se inscrever para receber o benefício, os interessados devem reunir os documentos pessoais de todos os membros da família e procurar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo. No CRAS, um funcionário irá realizar a inscrição no CadÚnico. O responsável familiar deve ser uma pessoa com no mínimo 16 anos, preferencialmente uma mulher. Além dos documentos pessoais, também é necessário apresentar comprovantes de renda e endereço, exceto para pessoas em situação de rua.

Seleção de beneficiários

A seleção dos beneficiários fica a cargo do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. No entanto, a expectativa em relação à liberação do Auxílio Gás pode ser incerta, já que não há informações precisas sobre o tempo de espera. Para acompanhar o processo, os candidatos podem acessar o aplicativo Bolsa Família.

Já em relação ao calendário de pagamento do vale-gás, os próximos pagamentos estão agendados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. O cronograma começa no dia 18 de agosto, uma sexta-feira, para aqueles com NIS final 1, e termina no dia 31 de agosto, uma quinta-feira, para os beneficiários com NIS final 0.

Os pagamentos do Auxílio Gás representam uma parte fundamental da estratégia do governo para reduzir a pobreza e oferecer suporte às famílias de baixa renda. Ao aliviar o peso do custo do gás de cozinha, este benefício proporciona uma ajuda tangível e necessária para milhões de brasileiros, garantindo que possam ter acesso a este recurso essencial.

