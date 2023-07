LADRÃO de bateria: este é o aplicativo que suga a energia do celular

O celular hoje em dia é o melhor amigo do homem, guardamos tudo nele: fotos, vídeos, informações e inúmeros aplicativos que nos ajudam nas funções no dia a dia. No entanto, tem aplicativos que sugam a energia do celular e nem percebemos, já que o tempo que a bateria do celular dura é precioso porque usamos tudo nele.

Dentre vários aplicativos que temos costume de usar, como foi informado acima, existem algum que impactam diretamente no consumo de energia, mas como descobrir qual deles? Acompanhe o texto abaixo para saber qual é.

O aplicativo Google Play é o que mais suga energia do celular. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aplicativo que mais consome energia do celular

Ao contrário do que a maioria pensa, não é o Chrome que mais consome a energia do celular, quem é o responsável é o aplicativo Google Play Services, ele é um aplicativo que já vem instalado na maioria dos celulares Android, pois tem ajuda em funções importantes dentro desse sistema.

Vale destacar que a maioria das pessoas não são ciente das suas atividades, por isso que esse aplicativo ajuda a desempenhar um papel fundamental para a loja de aplicativos completa, como também alguns serviços de navegação.

É por isso que o Google Play consome mais energia do celular do que os outros tipos de aplicativos que são instalados. O Google Play permite que todos os recursos que são recentes do Android consigam alcançar dispositivos considerados mais antigos sem precisar fazer uma atualização completa.

Veja também: 3 melhorias no Google Chrome para BLINDAR sua conexão

Aplicativo Google Play Service não pode ser desabilitado

Não podemos deixar de destacar que esses serviços já possibilitam também a instalação de aplicativos, notificações também de aplicativos já instalados e a realização de backups na nuvem.

O que gera um pouco de preocupação é sobre o consumo de recursos do Google Play já que ele não pode ser desabilitado. Por isso é um aplicativo que é apontado como um dos que mais consumem energia, ele supera até o Google Chrome.

Tem algumas marcas do Android que apresentam um consumo maior ainda nesses serviços, como por exemplo os celulares da Samsung ou Pixel, porém isso também não define que eles são os mais afetados.

Medidas podem ser tomadas para melhorar essa questão, reiniciar o celular para verificar se tem atualizações pendentes é um passo. Mas se o problema continuar, tem como tentar interromper temporariamente os serviços do Google Play ou optar por limpar os dados do aplicativo.

Lembrando que desabilitar ou remover completamente os Play Services pode acarretar os problemas no funcionamento do dispositivo.

Veja também: Aplicativo ESTOURADO: aprenda a criar uma conta no Threads, o novo Twitter do Instagram