Threads: como você ganhará DINHEIRO com a NOVA rede social da Meta

Como ganhar dinheiro no Threads – A Meta, controladora de grandes redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, está no centro de uma nova narrativa tecnológica com o lançamento de sua mais recente rede social, Threads. Este novo canal de comunicação digital atingiu um marco impressionante em seu primeiro dia de atividade, capturando a atenção de mais de 10 milhões de usuários em apenas sete horas.

A plataforma Threads, da Meta, está revolucionando as redes sociais ao possibilitar a monetização do conteúdo e o ganho de dinheiro para os usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Threads pode te fazer ganhar dinheiro na internet

A Threads, apresentada ao mundo na quarta-feira (5), é uma rede social cujo núcleo é o compartilhamento de conteúdo através de “threads” – publicações que podem consistir em texto, imagens e vídeos. A nova plataforma apresenta semelhanças evidentes com o Twitter, conhecido por sua interface baseada em feeds de texto, onde discussões ao vivo são comuns. No entanto, além da comparação inevitável com o Twitter, agora propriedade do magnata Elon Musk, a Threads também desperta curiosidade por suas potenciais oportunidades de monetização de conteúdo.

Incorporando os conceitos da chamada “Web 3.0”, a Threads pretende promover a descentralização e aderir ao ActivityPub, um protocolo de rede social aberto. Este modelo garante que os dados e o conteúdo gerados na plataforma Threads são considerados propriedade dos usuários, ao contrário do modelo predominante atual, onde os dados são controlados pelas plataformas.

Inaiara Florêncio, diretora de estratégia de conteúdo e influência do Mercado Bitcoin, forneceu à CNN uma visão detalhada sobre o impacto potencial da Web 3.0, bem como as implicações para o futuro das redes sociais e, em particular, a plataforma Threads.

Em relação à Web 3.0, Florêncio afirma que as informações sobre o mecanismo de monetização da Threads para influenciadores e criadores de conteúdo ainda não foram divulgadas. No entanto, ela acredita que, seguindo os princípios da Web 3.0, os usuários podem ser compensados pelo tempo e esforço que investem em suas atividades nas redes sociais. Este modelo de monetização seria baseado na atenção que os usuários oferecem e recebem na plataforma.

A Web 3.0 é conceituada como a futura encarnação da internet, caracterizada por quatro pilares fundamentais: descentralização, privacidade, segurança e propriedade por meio de tokens ou NFTs. De acordo com informações publicadas no site oficial da Meta, a empresa tem o objetivo de conferir aos usuários mais controle sobre sua experiência na Threads.

Os recursos da Threads, alinhados com a visão da Meta, pretendem ultrapassar os limites tradicionais das redes sociais. A empresa planeja permitir que os desenvolvedores criem novos tipos de recursos e experiências de usuário que possam ser facilmente conectados a outras redes sociais abertas, ampliando o ritmo de inovação e experimentação.

Compatibilidade e postagens

A compatibilidade da Threads com o ActivityPub, um protocolo de rede social aberto criado pelo World Wide Web Consortium (W3C), permite que as postagens da Threads sejam acessadas a partir de outros aplicativos compatíveis. Isso proporciona aos usuários a oportunidade de alcançar diferentes públicos e acessar diversos conteúdos sem a necessidade de criar uma conta em cada plataforma de mídia social.

Na avaliação de Florêncio, a mudança na economia da atenção representa uma nova fase para criadores de conteúdo e influenciadores. Segundo ela, o Threads poderia ser utilizado como ferramenta para garantir um público mais engajado e cativo, abrindo um novo espectro de oportunidades de monetização.

Florêncio acredita que, em um futuro próximo, as plataformas poderiam até mesmo oferecer recompensas financeiras aos usuários em troca de seus dados ou de seu engajamento. Além disso, a descentralização da Threads pode dar origem a um conselho gestor, ao invés de um único executivo no comando, garantindo decisões mais equilibradas e democráticas sobre o funcionamento da rede social.

