“Modo diplomata” do WhatsApp: o que é e como ativar

Novo modo no WhatsApp? O desejo de manter a privacidade em meio à onipresença da tecnologia tem levado muitos usuários a buscarem formas mais sutis de interagir online, especialmente em aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Recentemente, surgiu um método que permite receber notificações de mensagens de forma mais discreta no aplicativo, contribuindo para um maior controle sobre a visibilidade de sua atividade digital. Se esse tema desperta seu interesse, siga conosco nesta explanação detalhada sobre como proceder para implementar essa nova funcionalidade.

Personalize o modo de receber notificações no WhatsApp para uma experiência mais discreta, seguindo alguns passos simples nas configurações do aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Entenda o modo diplomata

Atualmente, o WhatsApp, integrante do conglomerado Meta, é um dos líderes entre os aplicativos de mensagens, contando com mais de 2 bilhões de usuários ativos ao redor do mundo, conforme aponta a Statista. Seu sucesso se deve não apenas à praticidade de suas funcionalidades, como o envio de arquivos em diferentes formatos e a possibilidade de realizar chamadas de vídeo, mas também às constantes atualizações que procuram personalizar ainda mais a experiência dos usuários. Dentre as mais recentes, destaca-se a que permite receber notificações de mensagens de maneira mais discreta.

Para ativar essa funcionalidade e aumentar a discrição de suas notificações, é necessário seguir algumas etapas. Primeiramente, você deve abrir o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo móvel. Em seguida, direcione-se para a seção “Configurações”, que abriga diversas opções para personalizar o uso do aplicativo. Dentro desta seção, selecione “Notificações”. Aí, você encontrará a opção “Notificações de mensagens e grupos”. Para prosseguir, é essencial verificar se a opção “Mostrar notificações” está ativada ou habilitada.

Se a opção “Mostrar notificações” estiver habilitada, você deve então voltar às “Configurações” de seu aparelho celular. Neste ponto, selecione “Notificações” e, dentre as opções de aplicativos, busque pelo WhatsApp. Aqui, o usuário terá a oportunidade de escolher entre três tipos de notificações: insígnias, alertas e sons.

Fique por dentro das novidades no app

Ao concluir essa configuração, um número aparecerá no ícone do aplicativo móvel do WhatsApp, indicando a chegada de uma nova mensagem, sem revelar demais informações aos seus contatos. Este método de ativar notificações mais discretas soma-se a outras funcionalidades recentemente adicionadas ao WhatsApp, como a opção de bloquear suas conversas, visando impedir o acesso indevido de terceiros.

Em meio a um cenário digital em constante evolução, a capacidade de personalizar suas interações é fundamental. A possibilidade de receber notificações de mensagens de forma mais discreta no WhatsApp é um exemplo de como a tecnologia pode ser adaptada para atender às necessidades e preferências individuais dos usuários. Sempre atento às mudanças e às novas tendências, o WhatsApp continua trabalhando para oferecer experiências mais personalizadas e seguras, reconhecendo que cada usuário possui demandas e expectativas particulares quando se trata de suas atividades online.

