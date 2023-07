WhatsApp testa função para dar MAIS REALISMO às conversas no app

Melhoria nas conversas do WhatsApp – Os usuários do WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, têm um novo motivo para comemorar. Uma nova funcionalidade está sendo testada na versão beta do aplicativo, que permitirá o envio de vídeos em alta resolução. As novidades prometem mais qualidade e flexibilidade no compartilhamento de conteúdos audiovisuais, como revelou o WABetaInfo, site especializado em antecipar recursos do mensageiro.

O WhatsApp está testando a função de enviar vídeos em alta resolução nas conversas. Quem não gostaria dessa novidade? Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Conversas aprimoradas no WhatsApp

A versão 2.23.14.10 do aplicativo beta do WhatsApp contém a tão esperada função. Segundo informações veiculadas, a funcionalidade em teste possibilitará ao usuário escolher a qualidade do vídeo a ser enviado para um contato. Entretanto, para que essa opção esteja disponível, é crucial que o conteúdo possua características que suportem alta resolução.

O WhatsApp tem demonstrado empenho em atender aos pedidos dos usuários que buscam por melhorias na qualidade dos arquivos compartilhados. Recentemente, a versão convencional do mensageiro disponibilizou um recurso que permite enviar e receber imagens em alta resolução, uma demanda antiga da base de usuários. Para utilizá-lo, basta selecionar a opção “HD” ao enviar uma imagem, garantindo que a foto chegue ao destinatário na melhor qualidade possível.

Aparentemente, a plataforma planeja expandir essa melhoria para os vídeos, permitindo que esses arquivos também possam ser enviados em alta resolução. Isso significa que vídeos com essa opção ativada serão destacados nas conversas como “vídeo HD”. É importante notar, no entanto, que o download desses arquivos pode demandar mais do pacote de dados móveis do usuário, considerando o aumento no tamanho dos arquivos. Por enquanto, a nova funcionalidade está disponível somente na versão beta do aplicativo e ainda está em fase de testes. Mas, se tudo correr como o esperado, e o recurso for aprovado nessa fase, é provável que ele seja lançado para todos os usuários.

Mudanças visuais

O visual do aplicativo também está passando por mudanças na versão beta mais recente, a 2.23.14.12. Algumas atualizações foram introduzidas adotando o Material Design 3 do Android. Isso resultou em uma interface mais atual e sofisticada, com alterações sutis em comparação com a versão anterior. As caixas de alerta, por exemplo, abandonaram a forma quadrada e adotaram um design mais arredondado. Além disso, as fontes e os botões estão menores, o que enfatiza os espaços vazios e confere ao aplicativo um visual mais limpo e moderno.

Essas novidades reforçam o compromisso contínuo do WhatsApp em aprimorar a experiência do usuário. Ao permitir o envio de vídeos em alta resolução, o aplicativo está dando um passo significativo na melhoria da qualidade dos conteúdos compartilhados. Com o tempo, podemos esperar mais inovações e melhorias no aplicativo, na medida em que a plataforma busca se adaptar às demandas em constante evolução de sua base de usuários.

