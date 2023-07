Foi-se o tempo que era necessário uma impressora com o scanner acoplado para escanear documentos e fotos. Agora é possível fazer isso através da câmera do dispositivo celular. É bem possível digitalizar qualquer imagem, de qualquer lugar e em qualquer momento do dia. Através destes aplicativos é possível digitalizar uma foto simplesmente direcionando a câmera do dispositivo para o documento — é rápido e fácil. Veja abaixo 05 aplicativos gratuitos que fazem isso.

Como escanear documentos com o celular 5 APPS gratuitos fazem isso | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona um aplicativo scanner?

A partir do momento que o usuário pretende escanear algo, ele precisa ter um aplicativo em seu celular que faça isso. Por intermédio da câmera do dispositivo, a imagem ou documento será lido pelo app — com o uso de uma I.A na maioria das vezes, são pegos os traços mais importantes do documento e são digitalizados.

É uma espécie de foto, mas mantendo uma maior fidelidade dos detalhes e informações. Geralmente são em preto e branco. Posteriormente é possível salvar o arquivo em vários formatos: JPEG, PDF, etc. E até mesmo fazer o upload deste arquivo diretamente para nuvem.

Há aplicativos pagos que fazem isso, entretanto, neste artigo vamos focar nos aplicativos gratuitos que realizam este tipo de trabalho.

Leia mais: Brasil estabelece novas regras para uso do CELULAR e brasileiros se surpreendem

5 apps gratuitos para escanear documentos

Todos os aplicativos mencionados podem ser encontrados nas lojas de download do seu dispositivo. Todos são gratuitos, mas podem possuir recursos ou versos pagas. Entretanto, seus recursos primários são isentos de taxas.

Adobe Scan

Este aplicativo foi lançado em 2017 pela gigante Adobe. Oferece várias funcionalidades a mais para os seus usuários. Podendo escolher cores padrão durante a digitalização, uma melhor nitidez das informações e até mesmo enviar diretamente os arquivos para a nuvem ou fazer upload.

Para digitalizar através dele é bem fácil: não é necessário apertar nenhum botão de ação para isto: sendo necessário apenas direcionar a câmera para o documento e ele será digitalizado de maneira totalmente automática.

Google Drive

Este serviço do Google é um dos mais requisitados do mercado. Muitos não sabem mas é possível escanear documentos e fotos por ele. Basta clicar no botão de ‘+’ e escolher a opção ‘Digitalizar’. Então basta apontar para o documento e bater uma foto. Em questão de segundos o documento será digitalizado.

Microsoft Office Lens

Este aplicativo é criado pela Microsoft. Através dele é possível exportar arquivos em vários formatos. Além disso, é possível digitalizar imagens em alguns segundos. Sua função é muito maior do que essas estipuladas. Através deste aplicativo é possível transformar imagem em texto em questão de segundos.

PhotoScan

O PhotoScan é um aplicativo feito pelo Google. É do ano de 2016 e através dele é possível digitalizar fotos com qualidade muito alta. Entretanto, também é usado para digitalização de documentos. Além de ser possível colocar filtros nas fotos, compartilhamento, etc.

CamScanner

O CamScanner é um scanner completo e capaz de realizar inúmeras funcionalidades dentro de um único aplicativo. Através deste aplicativo o usuário é capaz de digitalizar textos, transformar imagens em texto, etc. Tudo isso com bastante eficiência e agilidade. O CamScanner oferece inúmeros recursos extras que são excelentes para os usuários. A versão gratuita ainda disponibiliza uma nuvem com 10GB gratuitos para o usuário.

Portanto, para baixar estes aplicativos é necessário apenas copiar o nome e colar na loja de aplicativos do seu dispositivo. Feito isso, o usuário poderá instalar e fazer uso de todas as suas funcionalidades.

Leia mais: Tecnologia demais pode afetar a sua saúde; ESTES são os efeitos colaterais