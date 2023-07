NOVO benefício EXCLUSIVO para jovens entra no Bolsa Família; como receber

Durante o governo do ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi criado o benefício Auxílio Brasil Jovem que oferecia incentivos financeiro para os jovens que pertenciam as famílias que eram atendidas pelo programa Auxílio Brasil (que atualmente se chama Bolsa Família). O intuito desse auxílio criado por Bolsonaro era pra incentivar atividades esportivas e científicas aos estudantes.

Como o programa Auxílio Brasil sofreu alterações assim que Lula ganhou para presidente, o nome do programa passou a se chamar Bolsa Família e o benefício deixou de existir. O Governo Federal continua oferecendo valores específicos para os adolescentes e das crianças de baixa renda.

Como funciona o Bolsa Família hoje?

A nova gestão já mostrou que está focada em conseguir adequar o valor para as necessidades das famílias que são atendidas, por isso é essencial garantir os R$ 600 mensais que são independentemente de como seja a composição dentro da casa, além disso a equipe criou adicionais para complementar a renda, são adicionais para os menores de idade e gestantes.

O primeiro benefício é o Primeira Infância, que é no valor de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos

O segundo é o Benefício Variável Familiar, que é no valor de R$ 50 para crianças de 7 a 18 anos

Os estudantes não precisam se destacar em competições cientificas ou esportivas para receber o acréscimo, já que ele visa garantir para os beneficiários a dignidade e não recompensar em si o desempenho dos filhos.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 2,46 milhões de pessoas já receberam esse adicional no mês de junho, que vai totalizar um investimento de R$ 119,5 milhões.

E como foi criado esses dois adicionais, o valor médio que será pago pelo programa Bolsa Família chega a ser R$ 705,40 no mês de junho, e mais de 21,2 milhões de famílias são beneficiários do programa.

Como me inscrever no Bolsa Família?

Para conseguir fazer parte da lista de pagamento do Bolsa Família, é preciso ir até em um Centro de Assistência em Referência Social (CRAS) e fazer a inscrição no Cadastro Único, que é a plataforma em que o governo consegue ter acesso e informações de todas as famílias de baixa renda do Brasil.

Vale ressaltar que o programa tem regras que precisam ser cumpridas e uma delas é que a família precisa ter uma renda mensal de R$ 218 por pessoa, além dos menores terem carteira de vacinação em dia e boa frequência escolar, e crianças de até 6 anos precisam ter o acompanhamento nutricional.

