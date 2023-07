O Cadastro Único é usado pelo Governo Federal para oferecer iniciativos e benefícios aos brasileiros. Todo benefício do Governo só é liberado por intermédio do CadÚnico. Na qual armazena as informações sobre as famílias do programa. Bem como a quantidade de membros, renda per capita, etc. Através do CadÚnico o Governo está distribuindo aos brasileiros celular e chip de graça! Entenda como funciona e quem tem direito de receber.

Celular DE GRAÇA e chip através do Cadastro Único ainda dá para conseguir | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o Cadastro Único?

O Cadastro Único é uma espécie de cadastro universal dos brasileiros. Na qual o Governo estadual e municipal possui acesso a fim de disponibilizar benefícios e recursos aos brasileiros mais vulneráveis da sociedade. O intuito é ter informações reais sobre as condições de vida dos brasileiros.

Entretanto, não é raro que alguns brasileiros cometam fraudes no programa. E desse modo realizem uma declaração irreal dos valores recebidos, quantidade de membros, etc. Por esse motivo: milhões de famílias acabaram sendo suspensas do Bolsa Família nos últimos meses.

Dentre os auxílios disponibilizados através do Cadastro Único, estão o: Bolsa Família, Vale-Gás, Auxílio Enxoval, Kit Tv Digital. São inúmeros benefícios oferecidos aos brasileiros por intermédio do CadÚnico. Além desses benefícios, há um novo benefício que está chamando a atenção de todos os brasileiros.

Trata-se de um benefício que concede um celular e chip grátis para os brasileiros. Entretanto, nem todos possuem direito a recebê-lo. Por esse motivo: é necessário que todos os requisitos sejam analisados e cumpridos.

Este benefício do Governo libera celular e chip gratuito

Trata-se do programa Internet Brasil. É recém-criado, do ano de 2022. Através dele o Governo pretende alcançar mais pessoas e disponibilizar o acesso à internet para todos os brasileiros. Oferecendo celular e chip gratuito. Por mais que pareça um número irreal: no ano passado mais de 30 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet.

Este iniciativa do Governo auxilia estes brasileiros a terem uma maior inclusão digital. Logo após a pandemia, o Governo acabou percebendo a grande necessidade das pessoas estarem distantes, porém perto. Principalmente no âmbito educacional.

Por esse motivo: este benefício é voltado apenas para os professores e alunos da rede público. Já foram entregues mais de 700 mil chips com acessos à internet para estudantes do estado de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba.

Para ganhar o chip de graça é necessário ser estudante ou professor e a partir disso: ao mostrar interesse no programa, ir até o CRAS local para conseguir entrar na lista de espera. É necessário levar documentos de identificação e NIS.

Logo após o cadastro, é necessário aguardar os cadastros serem chamados. Logo ao ser chamado, basta ir buscar os itens no CRAS local e fazer o uso.

