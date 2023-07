Truque para ter streaming na TV DE GRAÇA, sem assinar Netflix

Streaming de graça na sua TV – Você já sentiu uma pontada de desconforto ao olhar para a sua fatura mensal de serviços de streaming? Parece que a cada mês, a Netflix, Disney+ e Sky estão se tornando cada vez mais pesadas em nossas carteiras. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que há uma enorme quantidade de conteúdo de televisão gratuito disponível, e não estamos falando apenas de Freeview ou Freesat. Vários serviços de streaming suportados por anúncios, embora menos conhecidos, oferecem uma alternativa gratuita e apresentam grandes nomes e séries clássicas. Continue lendo para conhecer três desses serviços que você pode experimentar agora.

Como aproveitar opções de streaming gratuito na TV

Começamos a nossa busca por alternativas gratuitas de streaming com o recurso integrado de muitas TVs inteligentes: canais transmitidos diretamente do fabricante. Grandes nomes da indústria como LG e Samsung já incorporaram esse recurso em seus respectivos softwares de televisão. Na LG, essa oferta é disponibilizada através de um aplicativo chamado LG Channels, enquanto na Samsung o serviço é conhecido como Samsung TV Plus. Esses canais temáticos oferecem uma variedade de programas populares, que vão desde “Homes Under the Hammer” a “Come Dine With Me” e “Hell’s Kitchen”. Portanto, antes de qualquer coisa, vale a pena dar uma olhada nas opções extras de sua smart TV e ver se há algum canal gratuito escondido ali.

A próxima opção é a Pluto TV, um serviço de streaming gratuito que oferece mais de 100 canais. A Virgin Media já disponibilizou a Pluto TV em algumas de suas caixas, mas, felizmente, o serviço não é exclusivo para clientes da Virgin. Qualquer pessoa pode acessar a Pluto TV gratuitamente pela web ou por meio de dispositivos iPhone e Android. Este é definitivamente um recurso que pode proporcionar uma ampla gama de opções de entretenimento sem nenhum custo.

Outro serviço interessante e gratuito vem de uma fonte improvável: a Amazon. Quando pensamos em streaming na Amazon, geralmente a primeira coisa que vem à mente é o serviço pago Amazon Prime Video. No entanto, o gigante do varejo também possui um serviço gratuito de streaming chamado Freevee, que abriga uma mistura de conteúdos exclusivos, programas clássicos e séries de TV. “Judy Justice” é um dos programas exclusivos do Freevee, e os fãs de “Neighbours” ficarão satisfeitos em saber que a série deve retornar ainda este ano na plataforma.

Muitas opções para toda a família

Além dessas ofertas exclusivas, o Freevee também disponibiliza uma quantidade impressionante de conteúdo sob demanda. Programas como “The L Word”, “Nashville” e “Parks and Recreation” estão entre as opções disponíveis. Embora esses programas possam não ser mais novos, eles certamente mantêm seu apelo e oferecem aos espectadores a chance de revisitar suas séries favoritas ou descobrir novas joias escondidas.

Portanto, embora serviços de streaming como Netflix, Disney+ e Sky possam oferecer a mais recente e melhor programação, eles também vêm com um custo significativo. Ao explorar alternativas gratuitas, como canais transmitidos pela sua smart TV, Pluto TV e Amazon Freevee, é possível acessar uma ampla gama de conteúdos de qualidade sem nenhum custo. Com um pouco de paciência e disposição para explorar, é possível encontrar alternativas gratuitas que atendam às suas necessidades de entretenimento.

