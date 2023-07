Agora dá para BISBILHOTAR os amigos pelo Instagram; veja como

Interações entre amigos no Instagram – No vasto mundo das redes sociais, a capacidade de acompanhar as atividades dos amigos é algo que sempre atraiu a curiosidade dos usuários. O Instagram, parte do conglomerado Meta, vem inovando sua plataforma constantemente. Agora, mais uma atualização do aplicativo chega para surpreender: é possível visualizar as atividades compartilhadas entre você e seus amigos. O que isso significa exatamente e como você pode aproveitar ao máximo esse novo recurso? Vamos explorar.

No Instagram, agora é possível visualizar as atividades dos seus amigos diretamente no aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja seu histórico com os amigos no Instagram

O Instagram, agora alinhado com sua rede irmã, o Facebook, introduziu um recurso que permite aos usuários acessar informações compartilhadas entre eles e seus amigos na rede social. Isso abre um novo nível de interatividade, onde você pode revisitar quando começou a seguir um amigo, verificar os comentários que ambos deixaram no perfil um do outro, e até mesmo revisar todas as marcações e curtidas que vocês trocaram.

Mas a funcionalidade do novo recurso não para por aí. Ele ainda fornece uma tela mostrando se um amigo te segue, um botão para troca de mensagens e a possibilidade de visualizar o perfil do amigo. Há também uma área dedicada às interações, onde todas as atividades são divididas por usuário, facilitando a navegação.

Entender como essa nova ferramenta funciona é um processo simples. Para começar, o usuário deve ir até o perfil do amigo cujas atividades deseja visualizar. Em seguida, clicar no menu, representado pelos três pontinhos no canto superior direito. Após isso, selecionar a opção “Ver atividade compartilhada” é o próximo passo, e então, em questão de segundos, todos os detalhes das interações compartilhadas ficarão disponíveis para visualização.

Observações importantes

Vale ressaltar, no entanto, que esse recurso permite que o usuário visualize apenas a interação de uma pessoa com ele mesmo, mantendo a privacidade das interações dessa pessoa com outros usuários.

E esta é apenas uma das muitas novidades que o Instagram apresentou recentemente. Para citar alguns exemplos, a plataforma agora permite que os usuários fixem posts e Reels em seus feeds, priorizando conteúdos de sua escolha. Além disso, expandiu o tempo de gravação dos Reels, permitindo vídeos de até 15 minutos, o que incentiva a criação de conteúdos mais profundos e elaborados.

Adicionalmente, a rede social introduziu postagens compartilhadas, onde duas contas podem colaborar para criar uma publicação que aparecerá nos perfis de ambos, aumentando assim o engajamento e a performance do post. E, para a satisfação dos proprietários de marcas e perfis comerciais, a plataforma implementou a utilização de chatbots no direct do Instagram. Isso permite a criação de conversas pré-definidas, acelerando vendas e atendimentos e melhorando os resultados das marcas.

O Instagram continua a inovar e promete ainda mais recursos para este ano. O aguardado é que, tal como as funcionalidades já lançadas, as futuras atualizações continuem a agradar e oferecer aos usuários experiências cada vez mais ricas e interativas.

