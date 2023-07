Twitter já era? Por que o Threads explodiu no Brasil; saiba o que é

Threads, novo concorrente do Twitter – A competição pelo domínio das redes sociais ganhou um novo capítulo com o lançamento do Threads, um aplicativo criado pela Meta, anteriormente conhecida como Facebook. Em menos de um dia após seu lançamento, o app já havia alcançado a impressionante marca de 10 milhões de usuários, apresentando-se como uma potencial ameaça ao Twitter, controlado por Elon Musk. A novidade, apontada como uma espécie de clone do “passarinho azul”, foi impulsionada por uma estratégia inovadora que teve um papel fundamental para esse rápido crescimento.

Threads vai acabar com o Twitter?

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, lançou o Threads na noite de quarta-feira, 5, um dia antes do inicialmente previsto. Uma das principais características que distingue o novo aplicativo é sua vinculação direta ao Instagram, uma estratégia inteligente que aproveita a extensa base de usuários da popular rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.

Para ingressar no Threads, os usuários devem fazer login com suas contas do Instagram. Uma vez feito isso, a plataforma oferece a opção de seguir automaticamente todas as pessoas que já os acompanham na rede social irmã. Isso significa que os usuários não precisam começar do zero ao construir uma lista de seguidores no Threads. Essa facilidade de transição entre as duas plataformas parece ter desempenhado um papel crucial na atração de um grande número de usuários em um curto período de tempo.

Segundo informações da BBC, essa estratégia de Zuckerberg de capitalizar a base de usuários já estabelecida do Instagram, que conta com mais de 1 bilhão de usuários, representa uma vantagem significativa sobre outros competidores que buscam oferecer alternativas ao Twitter. Esta particularidade é algo que outras plataformas semelhantes simplesmente não possuem.

Obstáculos no caminho

Entretanto, o Threads, como qualquer outro aplicativo recém-lançado, também enfrenta alguns obstáculos. Quando comparado ao Twitter, percebe-se que ainda há algumas limitações que foram objeto de reclamações por parte dos usuários. Por exemplo, a nova plataforma ainda não possui um recurso de mensagens diretas e o aplicativo para desktop não está funcionando adequadamente.

Além disso, ao contrário do Twitter, o Threads ainda não oferece a divisão entre recomendações de conteúdo e tuítes de pessoas seguidas pelo usuário, apresentando tudo em um único feed. Essa falta de organização e personalização da timeline já gerou algumas críticas.

No entanto, apesar dessas limitações iniciais, o Threads tem o potencial de ser um verdadeiro desafio para o Twitter. Se o aplicativo conseguir cumprir sua proposta e continuar atraindo novos usuários, é possível que Elon Musk se depare com uma competição significativa. De acordo com a mesma reportagem da BBC, a entrada bem-sucedida do Threads no cenário das redes sociais poderia desencadear uma reação interessante no mercado.

Portanto, podemos dizer o lançamento do Threads pela Meta representa um movimento estratégico na luta pela dominância das redes sociais. Embora o aplicativo esteja apenas em seus primeiros dias, ele já conseguiu reunir uma base de usuários considerável, alimentada por sua estreita integração com o Instagram. Enquanto o Threads ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar o Twitter em termos de funcionalidade, sua rápida ascensão sugere que ele pode ser um concorrente formidável no futuro.

