5 minutinhos FORA DA GELADEIRA: faça isso com o ovo antes de cozinhar; por quê?

Ovo na geladeira – O ovo, embora envolto em uma aura de controvérsia relacionada ao seu teor de colesterol, continua sendo um elemento vital na dieta diária de muitos. Com sua imagem alternando entre ser o alimento mais completo e sua reputação questionável no que diz respeito ao colesterol, o ovo ainda tem muito a oferecer. Um aspecto particularmente curioso da preparação do ovo pode surpreender a maioria das pessoas: antes de cozinhá-lo, é importante deixá-lo fora da geladeira por cerca de cinco minutos. Afinal, quais seriam os motivos para esta prática? O mistério será desvendado a seguir.

Antes de cozinhar, é recomendado deixar o ovo fora da geladeira por cinco minutos para evitar rachaduras na casca. Foto: divulgação

Dica para fazer com ovo fora da geladeira

Acredite ou não, há razões bem fundamentadas para se recomendar que um ovo seja deixado em temperatura ambiente por cinco minutos antes de ser cozinhado. Em contraste com a suposição comum de que é aceitável levar o ovo diretamente da geladeira ao fogão, especialistas em culinária sugerem um breve descanso antes do cozimento. Os motivos para essa recomendação podem ser resumidos em dois pontos-chave.

O primeiro é a prevenção de rachaduras na casca do ovo. Ao entrar em contato com a água fervente, um ovo frio pode experimentar um choque térmico. Este evento abrupto pode causar rachaduras na casca, permitindo que a água penetre no ovo e possivelmente afete sua qualidade e textura.

O segundo motivo envolve a facilidade com que um ovo pode ser descascado. Quando um ovo frio é submetido a uma mudança súbita de temperatura ao ser cozido, a membrana interna da casca tende a aderir mais firmemente à clara do ovo. Este fenômeno pode tornar o descascamento um desafio. No entanto, ao permitir que o ovo se acostume com a temperatura ambiente por cinco minutos, este efeito é mitigado.

Assim, ao dar ao ovo tempo suficiente para se ajustar à temperatura ambiente antes do cozimento, você pode esperar um produto final de melhor qualidade e mais fácil de manusear.

Aproveite o alimento ao máximo

Incrivelmente, até as cascas dos ovos podem ser aproveitadas para diversos fins. Na cozinha, cascas de ovos esmagadas podem ser misturadas com água e detergente para facilitar a limpeza de panelas e frigideiras, proporcionando um brilho extra aos utensílios de cozinha.

Além disso, os amantes da jardinagem podem aproveitar o alto teor de cálcio das cascas de ovo, que podem atuar como fertilizantes excelentes para plantas, contribuindo para um solo mais saudável e para o crescimento mais vigoroso das plantas.

No entanto, mesmo com todos esses benefícios potenciais, é fundamental lembrar a importância de verificar a data de validade dos ovos. Consumir ovos após o prazo de validade pode resultar em contaminação por Salmonella, uma bactéria que pode causar graves problemas de saúde.

Dessa forma, antes de preparar seu próximo ovo, considere essas dicas úteis. Dê ao ovo um tempo fora da geladeira antes de cozinhá-lo, reaproveite as cascas para limpar sua cozinha ou enriquecer seu jardim, e aproveite os muitos benefícios nutricionais do ovo. Aproveite ao máximo as vantagens que este alimento versátil tem a oferecer!

