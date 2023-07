Adicionei SAL no shampoo e meu cabelo se transformou

Já pensou em algum momento acrescentar sal no shampoo? Provavelmente não, porque quando se fala de sal as pessoas têm em mente que é um ingrediente que estraga o cabelo, principalmente após um banho de mar, porém o sal tem outros pontos que podem te surpreender e você vai querer começar a usar.

O sal também é conhecido para combater o excesso de umidade, pois ele consegue absorver a água, ou seja, se usar no cabelo vai acontecer o mesmo efeito, ele impede que a fibra capilar fique hidrata e deixa o cabelo ressecado.

Esse é o efeito prejudicial que todos conhecem, mas qual será o outro efeito que ele pode causar no cabelo e que pode ser bom?

confira os benefícios do sal no cabelo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Adicionar sal no shampoo

Ao contrário do que todos pensam, o sal estra presente em muitos produtos capilares, porém com quantidade pequenas, é por isso que a nossa dica de hoje é usar uma quantidade a mais de sal para aproveitar todos os benefícios.

O sal pode cuidar muito bem do cabelo se souber como usar, ou seja, dosagem certa e variedade de sal, se você tem cabelo grosso o sal marinho é o indicado. Então antes de usar esse produto no cabelo, você precisa conhecer qual o melhor para o seu.

O sal tem poder de regular o excesso de sebo no cabelo, pois ele atua nas glândulas sebáceas que produzem oleosidade no cabelo, se deseja ter bons resultados, adicione 3 colheres de sal no shampoo e faz a lavagem normal.

Sal ajuda a combater caspas

Um dos pontos que toda mulher gostaria de saber é que o sal ajuda a combater as capas, ele esfolia o couro cabelo devido aos seus grãos, ele também tem como neutralizar os fungos.

Quer combater a caspa? Espalhe 2 colheres de sopa de sal no cabelo e comece a massagear levemente com os dedos, e depois faça a lavagem como de costume. Outro dia é que, durante o verão as pessoas tem costume de passar muito tempo na praia, e depois que percebe que o efeito da água do mar, seu cabelo vai ficar com ondas naturais.

