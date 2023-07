Google alerta: este pop-up JAMAIS deve ser aberto pelo usuário

Alerta do Google – Um alerta crucial acaba de ser emitido pelo Google para todos os usuários do Gmail: esteja atento a um determinado tipo de pop-up no qual você jamais deve confiar, sob pena de se tornar vítima de um sofisticado golpe cibernético. O gigante da tecnologia está preocupado com um crescente número de tentativas de phishing que visam roubar informações vitais e dinheiro dos usuários. Como essa ameaça está se desenrolando e o que você pode fazer para se proteger? Descubra a seguir.

O Google emite um alerta importante aos usuários do Gmail sobre possíveis ameaças de segurança. Foto: divulgação

Fique alerta se você usa os serviços do Google

O Google tem estado cada vez mais atento às ameaças emergentes em seu ambiente digital. Atualmente, um dos principais focos de preocupação é uma estratégia de engenharia social que envolve o envio de e-mails fraudulentos em nome do suporte técnico do Google. Esses e-mails geralmente contêm links perigosos, que quando clicados, dão início a um ataque de phishing.

Veja também: Elon Musk quer processar Meta por causa do Threads

A recomendação é clara: se um usuário receber um e-mail que aparentemente vem do suporte técnico do Google e não estiver claro o motivo, ele deve evitar clicar em qualquer link contido na mensagem. O passo inicial é assegurar a legitimidade da fonte e garantir que não seja um cibercriminoso buscando se apropriar indevidamente de suas informações financeiras.

De acordo com o Google, o modo oficial de obter suporte para o Gmail é por meio do site da Central de Ajuda do Gmail. Usuários devem estar alertas a sites de terceiros ou pop-ups que afirmam oferecer suporte técnico para o Gmail e outros produtos do Google. Tais mensagens e sites não têm afiliação com o Google e podem até solicitar o envio de pagamento por seus serviços de suporte, algo que o Google jamais faria.

Prática conhecida

É importante notar que esses e-mails de phishing de suporte técnico são uma prática comum. Os cibercriminosos buscam assustar suas vítimas para que forneçam informações confidenciais e até financeiras. O Google adverte que esses supostos suportes técnicos podem alegar fornecer auxílio para redefinição de senha, além de outros serviços de suporte relacionados ao Gmail.

Portanto, ao receber um e-mail suspeito alegando ser do suporte técnico ou ao detectar um pop-up estranho, a ação mais segura é não clicar. Se um usuário identificar um golpe, é melhor denunciá-lo.

O Google incentivou os usuários a denunciar quaisquer golpes de suporte técnico do Gmail que tenham encontrado e/ou para os quais tenham enviado um pagamento. Isso pode ser feito através do relatório do golpe às autoridades competentes. Além disso, se a correspondência veio de um endereço do Gmail, é possível denunciar a conta do Gmail para ajudar o Google a tomar as medidas apropriadas nas contas envolvidas neste golpe.

A denúncia de tentativas de phishing no Gmail é um processo simples, que envolve a localização de um botão oculto. O botão, chamado de “Denunciar phishing”, pode ser encontrado ao clicar em um e-mail suspeito. Depois, basta localizar os três pontos verticais localizados no canto superior direito do e-mail. O botão “Denunciar phishing” aparece aqui em uma lista de outras opções.

Sendo assim, a mensagem do Google é clara: a vigilância é essencial. Os usuários do Gmail devem estar sempre atentos a e-mails suspeitos e pop-ups duvidosos e tomar todas as precauções necessárias para garantir que suas informações pessoais e financeiras permaneçam seguras.

Veja também: Quarta cor do SEMÁFORO: qual cidade será a primeira a testar?