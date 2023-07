Especialista aponta 6 apps para EXCLUIR do celular; eles são ESPIÕES

Cuidado com estes apps de celular – Um aviso alarmante foi emitido por um proeminente especialista em segurança cibernética: o seu smartphone pode estar sendo secretamente espionado através de alguns aplicativos aparentemente inofensivos. Essa invasão de privacidade é mais do que suficiente para abalar qualquer usuário de Android ou iPhone, mas, além disso, há também o perigo adicional de roubo de informações ou dinheiro. Mas quais são esses aplicativos perigosos e como você pode proteger seu dispositivo móvel? Continue lendo para obter todas as informações essenciais.

É importante estar atento aos apps perigosos que podem comprometer a segurança do seu celular. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Apps maliciosos em seu celular

A espionagem cibernética tem várias facetas e pode assumir formas inúmeras, mas existe uma categoria de perigo em particular à qual todos os usuários de smartphones devem estar atentos: os aplicativos. Estes podem parecer completamente legítimos à primeira vista, mas estão secretamente roubando suas informações ou dinheiro em segundo plano. O Dr. Klaus Schenk, vice-presidente sênior de segurança e pesquisa de ameaças da Verimatrix, explicou ao The US Sun as maneiras pelas quais os aplicativos perigosos podem afetar os usuários.

Em primeiro lugar, aplicativos de malware são conhecidos por reduzir o desempenho dos dispositivos Android e iPhone, podendo até mesmo esgotar a vida útil da bateria. Isso é apenas um sintoma da ameaça mais profunda que eles representam, já que os invasores utilizam várias táticas para ocultar malwares ou spywares dentro de aplicativos que parecem inofensivos.

Dr. Klaus destacou cinco categorias de aplicativos que são comumente usadas para instalar malwares perigosos em telefones dos usuários. Ele observou que os atores mal-intencionados costumam ocultar malware em aplicativos ‘dropper’, que conseguem instalar silenciosamente códigos nocivos no dispositivo do usuário.

As categorias de aplicativos que costumam ser usadas para ocultar malware incluem visualizadores de PDF, calculadoras, conversores, jogos e leitores de código QR. Mas essa não é a extensão total do perigo. Há também um sexto tipo de download que os usuários de smartphones devem estar vigilantes: os aplicativos populares.

Os cibercriminosos frequentemente disfarçam seus aplicativos perigosos como downloads de aplicativos populares, como o WhatsApp ou o Twitter. Eles reembalam aplicativos legítimos com malwares injetados, explorando a confiança que os usuários depositam em aplicativos familiares.

Como se proteger

Para se proteger contra essas ameaças, Dr. Klaus aconselhou os usuários a utilizar somente as lojas de aplicativos oficiais da plataforma e evitar o download de aplicativos de fontes não confiáveis. Ele também destacou a importância de ler atentamente as avaliações dos usuários em busca de sinais de atividade fraudulenta.

Além disso, se um aplicativo começar a agir de maneira estranha, os usuários devem verificar a atividade desse aplicativo e as permissões concedidas em suas configurações. Se um aplicativo parecer suspeito, especialmente se for raramente usado ou não for conhecido, a melhor opção é deletá-lo do dispositivo.

Conforme explicado, a espionagem cibernética é uma realidade assustadora no mundo atual da tecnologia. No entanto, ao se manterem informados sobre as táticas empregadas pelos cibercriminosos e ao adotarem práticas seguras de download de aplicativos, os usuários podem dar um passo crucial para proteger seus dispositivos móveis e suas informações pessoais.

