Cobrança errada no Uber: como solicitar reembolso?

O uso frequente do serviço de Uber já é uma realidade para muitos brasileiros. Seja para deslocamentos cotidianos ou eventuais, a comodidade e praticidade oferecidas pelo aplicativo conquistaram seu espaço no dia a dia.

No entanto, com a ampliação no uso, surgem também dúvidas e problemas, especialmente quando se trata de cobranças incorretas.

Se você se deparou com essa situação, saiba que é possível recuperar seu dinheiro de forma simples e direta. Aprenda agora como solicitar o reembolso no Uber.

Recupere seu dinheiro com o Uber: saiba como solicitar reembolso de forma simples. Evite cobranças indevidas e resolva seus problemas diretamente no aplicativo. (Foto: divulgação).

Como resolver cobranças incorretas na Uber?

Quando você se depara com cobranças indevidas ou outras questões relacionadas ao serviço de Uber, é importante saber como agir para resolver o problema.

Felizmente, o aplicativo oferece opções claras e acessíveis para solucionar esses impasses.

Saiba também: Motorista Uber ganha quanto por mês? Tire suas dúvidas

Passo a passo para solicitar reembolso na Uber

Para solicitar um reembolso no Uber, siga estes passos simples:

Acesse o aplicativo e vá para o menu “Conta”. Selecione a opção “Ajuda”. Dentro da seção de ajuda, escolha o tópico “Problemas com uma viagem específica e reembolsos”. Identifique a viagem em questão e selecione “Ajuda com sua viagem”. Se o seu problema não se enquadrar nessas categorias, explore as “Mais opções” disponíveis, como “Suporte relacionado a outros pagamentos”.

Atenção ao prazo

É importante ressaltar que, em algumas situações, há restrições de prazo para solicitação de reembolso. Viagens realizadas há mais de 30 dias podem não permitir atualizações no aplicativo.

No entanto, mesmo que o prazo tenha expirado, você ainda pode entrar em contato com o suporte do Uber para resolver o problema.

Itens mais esquecidos no Uber

Além das questões relacionadas a cobranças, outro aspecto interessante do serviço de Uber são os objetos esquecidos pelos passageiros.

Embora muitos pensem imediatamente em celulares, a lista de itens esquecidos é diversificada. Entre os objetos mais comuns estão:

Roupas

Bagagem

Fones de ouvido

Carteira

Joias

Celular

Câmera

Tablet ou livro

Computador portátil

Vaporizador

Agora que você sabe como solicitar reembolso no Uber e quais são os itens mais esquecidos pelos passageiros, aproveite ao máximo sua experiência com o aplicativo, com mais praticidade e tranquilidade em suas viagens.

Aproveite e confira: Maior capital brasileira fica de fora do Uber e 99 Moto; por quê?