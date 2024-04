Maior capital brasileira fica de fora do Uber e 99 Moto; por quê?

A chegada dos serviços de carona por aplicativo através de motocicletas pela Uber e 99 foi marcada por uma ausência significativa: a cidade de São Paulo.

Enquanto essas opções de transporte estão disponíveis em várias regiões do país, os moradores da capital paulista ainda não podem desfrutar desses serviços.

Mas afinal, por que a maior cidade do Brasil não está incluída no transporte por moto? É o que você irá descobrir nas linhas a seguir. Acompanhe!

Por que algumas regiões não têm Uber e 99 Moto? Saiba mais sobre as proibições e os motivos por trás dessa ausência nos serviços de carona por aplicativo. (Foto: Divulgação).

Motivos da ausência do Uber e 99 Moto em São Paulo

A exclusão de São Paulo dos serviços de Uber Moto e 99 Moto tem uma justificativa clara: a proibição da prefeitura.

Quando a Uber e a 99 anunciaram o início dessas operações, no começo de 2023, a intenção era proporcionar uma alternativa ágil e eficiente para o deslocamento na cidade.

No entanto, a prefeitura, liderada pelo prefeito Ricardo Nunes, não demorou a vetar essa modalidade de viagem.

Decisão da Prefeitura

Segundo o prefeito, a proibição baseia-se em questões de segurança e saúde pública. O alto número de acidentes envolvendo motociclistas na capital paulista é alarmante.

Tal motivo levou a administração municipal a considerar o transporte por motocicleta como uma atividade de alto risco para a população.

Efeito na popularidade

Com a proibição do serviço de Uber Moto e 99 Moto em São Paulo, essas empresas perderam a oportunidade de expandir sua base de usuários em uma das maiores cidades do país.

Apesar de enfrentarem contrariedades com a decisão da prefeitura, elas optaram por não contestar diretamente a proibição.

Disponibilidade em outras regiões

Enquanto São Paulo permanece privada desse serviço, outras regiões do país já desfrutam das opções de transporte por aplicativo através de motocicletas.

Especialmente no Nordeste, cidades como Fortaleza, Recife e Salvador já contam com esses serviços, oferecendo uma alternativa dinâmica de deslocamento para a população.

Presença da 99 moto

Entre as empresas que oferecem esse tipo de serviço, a 99 se destaca como a principal, com a maioria dos registros de atuação em todo o país.

A operação de transporte de passageiros por motocicletas via aplicativo já está consolidada no Brasil há mais de dois anos, representando uma opção adicional para ampliar os modais de transporte disponíveis para os cidadãos.

Dicas de segurança ao andar de Uber moto

Andar de Uber Moto é rápido, mas segurança vem primeiro:

Verifique o veículo e o condutor antes da viagem.

antes da viagem. Use sempre equipamentos de proteção adequados.

adequados. Mantenha atenção ao trajeto e às condições da estrada.

e às condições da estrada. Adote um comportamento seguro durante toda a viagem.

durante toda a viagem. Após a viagem, não deixe de avaliar o serviço prestado.

