Espectro autista: como os portadores podem tirar CNH

No cenário atual, indivíduos no espectro autista possuem uma rota clara para conquistar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Esse processo, detalhado pelo Notícia da Manhã, ilustra um caminho acessível e adaptado às suas necessidades específicas.

A inclusão se faz presente até nas etapas para a obtenção da CNH, garantindo que o direito de dirigir seja universal.

Emissão da CNH para autistas: veja os passos, custos e adaptações. Informações cruciais sobre avaliação e compra de veículo com isenção. (Foto: Divulgação).

Primeiros passos para a emissão

Iniciar o processo requer atenção a alguns procedimentos fundamentais. Primeiramente, é essencial agendar a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental.

Isso pode ser feito através do site do Detran-SP, ou, para facilitar, algumas autoescolas oferecem auxílio no agendamento desses exames. Há custos associados:

R$ 113,06 pelo exame de aptidão física; e

pelo exame de aptidão física; e R$ 131,90 pela avaliação psicológica.

Após o pagamento, o candidato deve se submeter ao exame médico, conduzido por um perito credenciado.

Este é um passo crucial, pois assegura que todas as condições de saúde estão alinhadas para a condução segura de um veículo.

Adaptações na prova teórica e prática

A prova teórica, etapa seguinte, apresenta adaptações significativas. Uma delas é a extensão do tempo disponível para conclusão, chegando a até duas horas, contrastando com os 40 minutos da avaliação eletrônica tradicional.

O apoio técnico especializado durante a prova é outra adaptação notável, garantindo que o candidato no espectro autista tenha as mesmas oportunidades de sucesso.

Após a aprovação na teoria, o candidato prossegue para as aulas práticas e, finalmente, o exame prático no Centro de Formação de Condutores (CFC). Com a aprovação, a jornada para a obtenção da CNH aproxima-se do fim.

Acesso à CNH e o passo além: compra de veículo com isenção

A CNH provisória é disponibilizada digitalmente em até 48 horas, enquanto a versão impressa chega pelo correio em até 15 dias.

Esse marco abre portas para outra vantagem significativa: a compra de veículos com isenção de impostos.

Para tal, é necessário um laudo médico, emitido por um profissional com registro no SUSEI, detalhando a condição no código CID.

Com a CNH em mãos, o caminho para escolher um carro se torna mais simples. O Garagem360 sugere modelos como o Duster Iconic Plus 1.6 CVT, Novo C3 e Nissan Versa, todos aptos a serem adquiridos com o benefício da isenção.

Finalizando, a conquista da CNH para pessoas no espectro autista não é apenas um passo para a mobilidade independente, mas também um avanço na inclusão social.

A possibilidade de adquirir um veículo com isenção complementa esse processo, facilitando o acesso a uma vida mais autônoma e plena.

